Marco Rubio își apără șeful, precum și primele discuţii dintre SUA şi Rusia

"Nu pot răspunde încă la întrebarea dacă ei (ruşii) sunt serioşi în privinţa păcii", i-a declarat şeful diplomaţiei americane jurnalistei Catherine Herridge, într-un interviu difuzat pe reţeaua socială X.



"Singurul lucru asupra căruia am convenit este că vom vorbi despre pace", a continuat el, după întâlnirea sa cu o delegaţie rusă, din care a făcut parte şi omologul său Serghei Lavrov, la începutul acestei săptămâni în Arabia Saudită.



Aceste declaraţii prudente contrastează cu poziţia preşedintelui american. Cu o zi înainte, Donald Trump a dat asigurări: "Cred că ruşii vor ca războiul să se termine".



La rândul său, vicepreşedintele american JD Vance a afirmat joi că Europa este "pe punctul de a ajunge la pace", lăudând eforturile depuse de Donald Trump.



În opinia lui Marco Rubio, restabilirea relaţiilor cu Rusia, îngheţate după invazia rusă în Ucraina lansată pe 24 februarie 2022, este necesară pentru a spera că se va ajunge, în cele din urmă, la încheierea conflictului.



Şeful diplomaţiei americane a respins, de asemenea, ideea de a începe discuţii cu Rusia fără implicarea Kievului şi a aliaţilor europeni ai Washingtonului.



"Este nedrept să spunem că nu am consultat pe nimeni în acest sens", a spus Rubio, adăugând că a discutat cu ucrainenii "pe tot parcursul acestui proces".



"De asemenea, nu este adevărat că nu ne-am consultat cu aliaţii noştri din Europa", a spus el, susţinând că a vorbit cu "cinci miniştri de externe" după întâlnirea sa cu delegaţia rusă, dar şi înainte.



Interviul are loc într-un context foarte tensionat între Washington şi Kiev, pe fondul unor critici dure formulate de Donald Trump la adresa omologului său ucrainean Volodimir Zelenski.



"Ucraina se află pe alt continent, nu are impact direct asupra vieţii de zi cu zi a americanilor. Ne pasă pentru că are consecinţe pentru aliaţii noştri şi, în cele din urmă, pentru întreaga lume", a mai spus Marco Rubio.



"Ar trebui să existe o formă de recunoştinţă", a continuat el, spunând că a-l acuza pe preşedintele Trump că trăieşte "într-o lume a dezinformării", aşa cum a făcut Volodimir Zelenski, "este foarte contraproductiv"'.

AGERPRES