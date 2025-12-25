x close
Televiziunea color în România: Cum a ales Nicolae Ceaușescu între tehnologie și orgoliu politic

de Redacția Jurnalul    |    25 Dec 2025   •   17:40
Sursa foto: Captura video/Nicolaea Ceaușescu a ales sistemul PAL pentru a se situa pe o poziție opusă URSS-ului.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a rememorat un episod mai puțin cunoscut din anii ’80, legat de trecerea României la televiziunea color și decizia politică luată de Nicolae Ceaușescu privind standardul tehnic adoptat.

Potrivit acesteia, în 1983, Televiziunea Română trebuia să aleagă un standard analogic pentru transmisiunile color, iar inițial opțiunea era sistemul SECAM, dezvoltat în Franța și utilizat de mai multe state din blocul estic. Însă decizia a fost schimbată ulterior.

De ce a ales Nicolae Ceaușescu sistemul PAL

După vizita lui Valéry Giscard d'Estaing, în 1980, Nicolae Ceaușescu a vrut să ia SECAM, numai că, între timp, a aflat că rușii au SECAM. Din spirit de frondă pentru ruși, a luat PAL, care e mult mai bun decât SECAM”, a povestit Irina Margareta Nistor.

Standardul PAL era un rival al SECAM și reprezenta o alternativă la sistemul NTSC, fiind utilizat pe scară largă în Europa de Vest. Alegerea PAL a influențat și piața echipamentelor video din România comunistă.

Unele televizoare color aveau sistem dublu, PAL și SECAM, însă majoritatea videorecordere­lor funcționau doar pe PAL”, a precizat Val Vâlcu, prezent în discuție.

La rândul său, Irina Margareta Nistor spune că acest lucru a dus la dispariția multor filme franțuzești de pe casetele video, întrucât erau înregistrate în sistem SECAM.

Criticul de film a mai amintit că accesul la casete video era limitat, iar filmele nu puteau fi procurate din magazine, doar prin intermediul unor rețele informale, ceea ce a influențat puternic conținutul disponibil publicului român înainte de 1989, notează dcnews.ro.

Subiecte în articol: nicolae ceausescu televiziune secam
