Marea Barieră de Corali, afectată de schimbările climatice

Raportul, dat publicităţii joi de Academia Australiană de Ştiinţe (AAS), a evaluat viitorul posibil al Marii Bariere de Corali în diferite scenarii de emisii.



Documentul a concluzionat că până în 2050 daunele produse celui mai mare recif de corali din lume ar putea fi ireparabile, indiferent dacă nivelul global al emisiilor de carbon se stabilizează sau nu.



Raportul a fost comandat de Departamentul federal pentru Schimbări Climatice, Energie, Mediu şi Apă, care a angajat AAS să organizeze trei mese rotunde cu experţi având ca teme impactul climei asupra Marii Bariere de Corali, intervenţiile şi viitorul recifului.



Peste 80 de experţi de top au contribuit la acest raport.



Raportul a fost transmis grupului de experţi independenţi "Reef 2050 Plan" pentru a lua în considerare în sfaturile sale adresate guvernului rezilienţa Marii Bariere de Corali şi a sistemelor sale conexe.



"Ne reaminteşte că a rămâne pe calea pe care ne aflăm în prezent, pur şi simplu pentru că am început pe ea, nu va oferi cea mai bună soluţie pentru Marea Barieră de Corali", a declarat despre acest raport Chennupati Jagadish, preşedintele AAS, citat într-un comunicat.



Raportul "evidenţiază că, pe termen mediu, există oportunităţi de a încetini declinul stării de sănătate a recifului, totuşi, acest lucru necesită ca Australia să adopte măsuri suplimentare acum", a precizat el.



Documentul face mai multe recomandări cu privire la îmbunătăţirea managementului recifului, inclusiv o revizuire exhaustivă a sistemului actual, folosind şi mai departe cunoştinţele indigenilor asupra gestionării terenurilor şi standardizarea şi centralizarea datelor ecologice prelevate din Marea Barieră de Corali.



"Este nevoie de o comunicare veridică, deschisă şi clară cu publicul pentru a pregăti australienii pentru ceea ce urmează, având în vedere că GBR (Great Barrier Reef - Marea Barieră de Corali) va continua să sufere schimbări pe măsură ce mediul devine mai dificil pentru habitatele şi speciile sale", se arată în raport.



O comisie UNESCO pentru patrimoniu nu a inclus Marea Barieră de Corali a Australiei pe lista siturilor "în pericol" la începutul acestei luni, dar a avertizat că cel mai mare ecosistem coralifer al lumii rămâne "sub o ameninţare serioasă" din cauza poluării şi a încălzirii oceanelor.



Marea Barieră de Corali aduce importante venituri la buget Australiei, înregistrând încasări de aproximativ 6 miliarde de dolari australieni în fiecare an şi susţinând peste 64.000 de locuri de muncă.



În luna noiembrie UNESCO anunţa că Marea Barieră trebuie să fie pusă pe lista siturilor ameninţate după frecvente fenomene de albire a coralilor. Însă în cel mai nou raport comisia a "observat apreciativ" dedicarea şi măsurile adoptate de autorităţile australiene pentru a conserva reciful.