Marș de proporții la Berlin în sprijinul protestatarilor din Iran

Zeci de mii de persoane au mărșăluit sâmbătă la Berlin în semn de susținere pentru protestatarii din Iran, unde mișcările sociale declanșate de moartea tinerei Mahsa Amini în timp ce se afla în custodia poliției, au intrat în a șasea săptămână.

Poliția a estimat că 80.000 de persoane s-au alăturat marșului din capitala Germaniei. Protestatarii au fluturat steaguri iraniene și au folosit bannere pe care scria „Femei, viață, libertate". Organizatorii au declarat că iranienii au călătorit din Statele Unite, Canada și din întreaga Uniune Europeană.

„De la Zahedan la Teheran, îmi sacrific viața pentru Iran", a declarat activista pentru drepturile omului Fariba Balouch după ce a ținut un discurs la adunarea de la Berlin, referindu-se la orașele iraniene cuprinse în proteste. Mulțimea a răspuns cu „Moarte lui Khamenei", referindu-se la liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Activiștii antiguvernamentali au declarat că marșul de la Berlin a fost cea mai mare demonstrație împotriva Republicii Islamice organizată vreodată de iranienii din străinătate.

Protestele din Iran sunt una dintre cele mai îndrăznețe provocări la adresa conducerii clericale a țării de la revoluția din 1979, chiar dacă nu par a fi aproape de a răsturna un guvern care utilizează puternicul aparat de securitate pentru a reprima tulburările. Protestele au izbucnit la 17 septembrie, în orașul kurd Saqez, și s-au răspândit în tot Iranul. Grupurile pentru drepturile omului spun că peste 200 de persoane au fost ucise în timpul represiunii.

Femeile au jucat un rol important, fluturând și arzând văluri. Moartea mai multor adolescente care ar fi fost ucise în timpul protestelor a alimentat și mai mult furia.

