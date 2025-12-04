x close
Medvedev: Confiscarea activelor înghețate ar putea fi echivalentă cu o justificare pentru război

de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   12:15
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Moscova ar putea reacționa dur la o decizie a Uniunii Europene.

El a spus că, dacă UE va confisca activele rusești înghețate, Rusia ar putea considera acest gest un act care justifică războiul, potrivit Reuters.

„Dacă Uniunea Europeană nebună va încerca, până la urmă, să fure activele rusești înghețate în Belgia, sub pretextul unui așa-numit «împrumut de reparații», Rusia ar putea considera această mișcare drept un casus belli. Aceasta ar avea implicații serioase pentru Bruxelles și pentru fiecare țară din UE în parte”, a declarat Medvedev.

Comisia Europeană a făcut miercuri o propunere fără precedent. Europenii au sugerat folosirea activelor rusești înghețate sau a unor împrumuturi internaționale pentru a strânge 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Banii ar urma să acopere cheltuielile militare și serviciile publice de bază.

