Giorgia Meloni se distanțează de Donald Trump după pierderea referendumului și criza energetică

Meloni se delimitează de Trump după un eșec politic major. Italia, prinsă între criza energetică și tensiunile globale

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, face un pas strategic înapoi față de fostul aliat Donald Trump, într-un moment politic delicat. După pierderea unui referendum crucial și pe fondul unei crize economice alimentate de conflictul din Iran, liderul de la Roma încearcă să-și salveze mandatul și să repoziționeze Italia pe scena internațională.

Meloni schimbă tonul față de Trump: „Trebuie să spunem clar când nu suntem de acord”

Premierul italian Giorgia Meloni a transmis un mesaj ferm în Parlament, marcând o distanțare vizibilă față de președintele SUA, Donald Trump. Discursul susținut joi reprezintă o schimbare de direcție politică, într-un moment în care lidera conservatoare încearcă să-și recâștige credibilitatea după un eșec electoral important, potrivit Politico.

„Occidentul se sprijină pe două picioare: Europa și America. Dacă nu merg în aceeași direcție, riscă paralizia”, a declarat Meloni, subliniind în același timp importanța unității transatlantice. Cu toate acestea, premierul italian a punctat clar că alianțele nu exclud dezacordurile.

Aceasta este prima dată de la realegerea lui Trump în 2024 când Meloni își exprimă public divergențele față de liderul american.

Referendumul pierdut, un semnal de alarmă pentru guvernul italian

Discursul vine la scurt timp după ce guvernul italian a suferit o înfrângere dureroasă la un referendum privind reforma justiției. Deși inițiativa avea o miză tehnică, rezultatul a fost perceput ca un vot de neîncredere în Meloni.

Aliații săi politici au pus eșecul pe seama mai multor factori, inclusiv creșterea accelerată a prețurilor la energie și apropierea de Trump, devenită tot mai controversată chiar și în rândul electoratului de dreapta din Italia.

Tarife, Afganistan și Groenlanda: punctele de conflict cu Washingtonul

În intervenția sa, Meloni a enumerat mai multe episoade în care Italia s-a poziționat diferit față de Statele Unite. Printre acestea se numără criticile aduse tarifelor comerciale impuse de Washington, considerate de Roma drept o „alegere greșită”.

Premierul a amintit și de apărarea reputației soldaților italieni din Afganistan, după ce aceștia au fost descriși în mod controversat drept „inutili”. De asemenea, Italia s-a alăturat partenerilor europeni în susținerea integrității teritoriale a Groenlandei, într-un context tensionat.

Războiul din Iran și „afacerea Sigonella”: un moment de cotitură

Un alt punct sensibil abordat de Meloni a fost conflictul din Iran, pe care l-a descris drept o operațiune militară cu care Italia nu a fost de acord și la care nu a participat.

Premierul a făcut referire pentru prima dată public la incidentul de la baza aeriană Sigonella din Sicilia, unde autoritățile italiene au refuzat să permită aterizarea unui avion militar american. Aeronava urma să se deplaseze ulterior spre Orientul Mijlociu, iar decizia Romei a fost interpretată ca un gest de autonomie strategică.

Criza energetică lovește economia Italiei

Pe fundalul tensiunilor geopolitice, economia italiană resimte deja efectele conflictului din Iran. Creșterea abruptă a prețurilor la energie pune presiune pe bugetul guvernului și pe nivelul de trai al populației.

Un raport recent al Băncii Italiei a revizuit în scădere prognozele de creștere economică, invocând o „incertitudine excepțional de ridicată”. Există temeri tot mai mari că Italia ar putea intra în recesiune dacă situația se agravează.

Aceste dificultăți complică planurile guvernului de a pregăti bugetul final înainte de alegeri și de a implementa măsuri populare pentru susținerea cetățenilor.

Italia cere flexibilitate fiscală în UE

În acest context tensionat, Giorgia Meloni a relansat ideea suspendării temporare a Pactului de Stabilitate și Creștere al Uniunii Europene, dacă conflictul din Orientul Mijlociu continuă.

Propunerea, respinsă anterior de Comisia Europeană, începe să câștige teren. Vicepremierul Matteo Salvini a declarat că suspendarea regulilor fiscale este „o prioritate”, comparând restricțiile bugetare cu „o cămașă de forță”.

Semnale de deschidere vin și din partea oficialilor europeni. Comisarul european Stéphane Séjourné a sugerat că UE ar putea lua în considerare o flexibilizare a regulilor, în funcție de evoluția crizei.

O repoziționare strategică cu miză electorală

Discursul lui Meloni marchează o repoziționare politică importantă. Dacă până recent lidera italiană adopta un ton conciliant față de Trump, acum încearcă să se distanțeze pentru a limita costurile politice interne.

Această schimbare vine într-un moment critic, în care popularitatea sa este pusă la încercare, iar presiunile economice și geopolitice cresc.