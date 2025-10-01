x close
Un miliardar populist - favoritul alegerilor din Cehia

de Redacția Jurnalul    |    01 Oct 2025   •   11:45
Un miliardar populist - favoritul alegerilor din Cehia
Sursa foto: Hepta

Alegerile parlamentare din Republica Cehă, care vor avea loc la sfârșitul săptămânii, ar putea priva Ucraina de un susținător convins și ar putea plasa cehii pe o cale îndepărtată de curentul european, urmând calea pro-rusă, potrivit AP.

Se preconizează că miliardarul Andrej Babiš va fi cel mai recent lider populist din Europa Centrală care va reveni în forță în alegeri.

Sondajele de opinie îl plasează pe drumul către victorie împotriva unei coaliții pro-occidentale care l-a învins acum patru ani. Dacă va câștiga, s-ar alătura lui Viktor Orbán din Ungaria și Robert Fico din Slovacia, ale căror țări au refuzat să ofere ajutor militar Ucrainei, continuă să importe petrol rusesc și se opun sancțiunilor împotriva Rusiei.

În contextul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, premierul Petr Fiala și coaliția sa formată din trei partide conservatoare, numită Împreună, au făcut din amenințarea din partea Moscovei cheia campaniei lor. „Votați pentru libertate! Votați pentru securitate!”, au îndemnat ei electoratul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Andrej Babis alegeri cehia
