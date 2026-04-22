Milioane de oameni eliminați de pe listele electorale înaintea alegerilor din India

Autoritățile au șters aproximativ 9,1 milioane de persoane din listele de vot, ceea ce reprezintă peste 10% din electoratul statului, mai scrie The Guardian. Deși o parte dintre cazuri ar fi fost justificate prin decese sau înregistrări duplicate, circa 2,7 milioane de persoane au contestat decizia, fără succes. Procesul face parte dintr-o revizuire amplă a listelor electorale din India, cunoscută drept Special Intensive Revision (SIR), implementată la nivel național sub guvernul condus de Narendra Modi.

Executivul susține că măsura are rolul de a elimina „infiltratorii”, termen folosit frecvent pentru a descrie imigranții ilegali, în special din Bangladesh. Ministrul de interne Amit Shah a vorbit despre necesitatea „purificării” registrului electoral. Există însă voci care acuză o tentativă de manipulare politică înaintea alegerilor, în care partidul de guvernământ Bharatiya Janata Party încearcă să câștige controlul asupra statului, dominat de ani de zile de opoziție.

Mai mulți experți și organizații independente susțin că musulmanii și alte minorități religioase au fost afectați în mod disproporționat de aceste eliminări. În unele circumscripții cu majoritate musulmană, până la jumătate dintre alegători ar fi fost eliminați, inclusiv persoane care dețin documente ce atestă cetățenia indiană. Situația a generat panică în comunități locale, unde oameni care au trăit toată viața în India se tem că ar putea fi considerați imigranți ilegali. Un alt punct critic este utilizarea unui algoritm asistat de inteligență artificială pentru identificarea „neconcordanțelor” din datele alegătorilor. Fostul comisar electoral SY Quraishi a avertizat că sistemul ar putea produce erori majore, mai ales în contextul variațiilor de scriere a numelor în limba bengaleză. „Dacă astfel de diferențe minore duc la eliminarea alegătorilor, atunci tehnologia devine un instrument împotriva drepturilor cetățenești”, a spus acesta.

Printre cei eliminați se numără inclusiv persoane implicate direct în procesul electoral sau foști angajați ai statului. Un fost membru al forțelor paramilitare, după 35 de ani de serviciu, a descoperit că nu mai figurează pe liste, deși familia sa apare în continuare. În alte cazuri, profesori sau funcționari publici nu vor putea vota, deși sunt desemnați să participe la organizarea alegerilor. Opoziția, inclusiv partidul regional All India Trinamool Congress, condus de Mamata Banerjee, acuză o „crimă constituțională” și o tentativă de subminare a votului universal. Experții avertizează că efectele ar putea depăși aceste alegeri, creând două categorii de cetățeni: cei care pot participa la viața politică și cei excluși. În timp ce autoritățile susțin că procesul este necesar pentru protejarea sistemului democratic, alte voci afirmă că exact acest sistem este pus în pericol.

