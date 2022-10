Ministerul Apărării din Ucraina dezvăluie identitatea "Fantomei din Vinnytsia"

Este vorba de un pilor, pe nume Vadym, care s-a evidențiat în ultimele săptămâni, în urma multiplelor rapoarte privind pierderile rusești pe cerul Ucrainei.

Ministerul Apărării a publicat o poză cu luptătorul pe care l-a supranumit "ucigașul Shahed". Shahed sunt dronele iraniene achiziționate de Rusia.

"Acesta este pilotul care apără cerul de deasupra Vinnytsiei. El a doborât deja 5 'Shahed' și 2 rachete. Numele eroului este Vadym", arată postarea pe Twitter a ministerului.

Tweet-ul a devenit viral și a stârnit sute de comentarii.

Fantoma din Kiev a devenit o legendă atunci când guvernul ucrainean a postat pe Twitter un videoclip în care credita un pilot anonim pentru doborârea a 6 avioane ruseşti în prima zi de război. Ulterior, oficialii forţelor aeriene au declarat că figura mitică a Fantomei nu este un individ, ci este „o imagine colectivă” a tuturor piloţilor care protejau capitala.

(sursa: Mediafax)

