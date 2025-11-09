Ministrul rus de Externe, dispus să se întâlnească cu secretarul de Stat american

„Noi, împreună cu secretarul de stat Marco Rubio, înțelegem necesitatea unei comunicări regulate - este importantă pentru discutarea problemei Ucrainei și pentru avansarea agendei bilaterale”, a declarat Lavrov pentru agenția de presă rusă RIA Novosti într-un interviu publicat duminică.

„Prin urmare, vorbim la telefon și suntem gata să organizăm întâlniri față în față ori de câte ori este necesar”, a spus Lavrov.

Diverse mijloace de informare în masă au raportat recent că Washingtonul a anulat summitul planificat între Donald Trump și Vladimir Putin, după ce ministerul lui Lavrov a semnalat că nu va renunța la cererile sale privind Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

Lavrov a vorbit ultima dată cu Rubio la telefon pe 21 octombrie pentru a discuta condițiile summitului, care urma să aibă loc la Budapesta, după care Rubio ar fi recomandat președintelui american să anuleze întâlnirea planificată.

Surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru Reuters că anularea a fost cauzată de poziția rigidă de negociere a Kremlinului, care a cerut concesii excesive și a refuzat să accepte un armistițiu în Ucraina.

Alte rapoarte au afirmat că influența lui Lavrov în Kremlin a scăzut după ce o conversație cu Rubio ar fi dus la anularea summitului planificat. Kremlinul a negat speculațiile, dar înaltul oficial a fost absent de la o întâlnire importantă prezidată de Putin pe 5 noiembrie.

În interviul acordat RIA Novosti, Lavrov a reiterat cererile de lungă durată ale Rusiei, în special aceea ca „cauzele profunde” ale războiului să fie abordate - un semn că Moscova nu are prea mult interes să-și înmoaie poziția repetând în același timp argumentele familiare ale Kremlinului cu privire la Crimeea, ocupată de Rusia din 2014.

„Permiteți-mi să reiterez că, în opinia noastră, încheierea conflictului este imposibilă fără a lua în considerare interesele Rusiei și fără a elimina cauzele sale profunde”, a spus el.

Liderii ruși, inclusiv Putin și Lavrov, au făcut din noțiunea vagă a „cauzelor profunde” ale războiului - pe care le atribuie unui Occident agresiv - o justificare centrală pentru războiul din Ucraina și refuzul de a accepta un armistițiu.

„În ceea ce privește Crimeea și Sevastopolul, locuitorii peninsulei și-au exercitat dreptul la autodeterminare într-un referendum în martie 2014, votând în favoarea reunificării cu Rusia”, a mai spus Lavrov, adăugând că „problema suveranității peninsulei este rezolvată”.

(sursa: Mediafax)