Tragedie într-un spital modern: „A murit singur, în fața unui ecran”. Un tânăr de 26 de ani moare după ce a fost tratat prin telemedicină în ATI

Moartea unui student de 26 de ani ridică semne de alarmă: telemedicina în ATI, sub lupa acuzațiilor de neglijență

Un caz cutremurător din Statele Unite readuce în prim-plan limitele telemedicinei în situații critice. Familia unui tânăr student la stomatologie acuză spitalul că lipsa unui medic prezent fizic în secția de terapie intensivă a contribuit la moartea acestuia, potrivit CNN.

Povestea unui tânăr cu viitor promițător, frânt brusc

Conor Hylton, un tânăr de doar 26 de ani, descris de familie drept „un copil extraordinar”, avea un viitor strălucit în față. Student la stomatologie, dornic să calce pe urmele părinților săi, Conor era nu doar un elev de top, ci și un sportiv de performanță și o persoană iubită de toți cei din jur.

Era portar de hochei premiat la nivel de stat, deținea centura neagră la taekwondo și era cunoscut pentru dragostea față de animale și etica sa de muncă. „Era o bucurie să-l vezi crescând”, a declarat tatăl său, încă marcat de tragedie.

Însă în august 2024, viața lui Conor s-a încheiat dramatic într-un spital din Connecticut, după o serie de complicații medicale grave, inclusiv pancreatită, deshidratare severă și sevraj alcoolic.

Acuzații grave: lipsa unui medic în ATI și îngrijiri sub standarde

Familia tânărului a intentat un proces împotriva spitalului, susținând că îngrijirea primită a fost sub nivelul standardelor și că personalul medical a fost „neatent”. Un detaliu șocant este faptul că decesul lui Conor a fost declarat de un medic aflat la distanță, printr-un sistem de telemedicină, și nu de un doctor prezent fizic.

Potrivit documentelor din proces, în momentul în care starea lui Conor s-a agravat și a fost transferat la terapie intensivă, nu exista un specialist ATI în spital. În schimb, unitatea medicală folosea un sistem de tip „tele-ICU”, în care medicii oferă suport de la distanță.

Familia susține că nu a fost informată nici despre deteriorarea stării pacientului, nici despre faptul că secția ATI nu avea medic specialist prezent fizic. Avocatul familiei afirmă că, dacă ar fi știut, ar fi cerut imediat transferul la un alt spital din apropiere.

Orele critice și erorile care ar fi putut fi fatale

Situația lui Conor s-a agravat rapid în cursul nopții. Tensiunea arterială i-a scăzut, ritmul cardiac a crescut, iar starea mentală s-a deteriorat. În jurul orei 4:30 dimineața, tânărul a devenit inconștient și a prezentat simptome similare convulsiilor.

Deși a fost intubat pentru a putea respira, intervenția ar fi fost întârziată. O investigație guvernamentală menționată în proces indică faptul că lipsa unui medic prezent în ATI a contribuit la această întârziere. Mai mult, medicul chemat din camera de gardă nu ar fi știut să ajungă la timp în secția de terapie intensivă, pierzând minute esențiale.

Documentele mai arată probleme grave de comunicare între echipele medicale și lipsa unor evaluări standard în ATI, inclusiv monitorizarea sevrajului alcoolic, esențială în astfel de cazuri.

Telemedicina în spitale: soluție modernă sau risc ascuns?

Cazul lui Conor Hylton scoate la iveală o problemă tot mai discutată în sistemul medical: utilizarea telemedicinei în secțiile critice.

Deși această tehnologie a cunoscut o creștere semnificativă, mai ales după pandemia de Covid-19, specialiștii atrag atenția că regulile și standardele nu au ținut pasul.

Experții spun că, în mod normal, telemedicina ar trebui să completeze activitatea medicilor prezenți fizic, nu să îi înlocuiască complet. Totuși, în anumite spitale, mai ales în turele de noapte, aceasta este folosită ca soluție principală.

„Eficiența telemedicinei depinde foarte mult de context și de modul în care este utilizată”, explică specialiștii în medicină critică. În lipsa unor reguli clare, riscurile pot deveni semnificative.

Lipsa transparenței și dreptul pacienților de a ști

Un alt aspect sensibil este lipsa informării pacienților și a familiilor acestora. Experții în etică medicală susțin că spitalele ar trebui să comunice clar dacă o secție ATI este deservită de medici la distanță.

În prezent, aceste practici se află într-o „zonă gri”, fără reguli stricte privind consimțământul informat.

Avocații și susținătorii drepturilor pacienților subliniază că aceștia au dreptul să ceară transferul către un alt spital dacă nu sunt confortabili cu tratamentul primit. Totuși, acest drept este rar folosit, mai ales în situații de urgență.

O familie în căutarea dreptății

Pentru familia Hylton, lupta nu este doar despre pierderea unui fiu, ci și despre prevenirea unor tragedii similare. Tatăl și fratele lui Conor spun că sunt copleșiți de sprijinul primit din partea comunității.

La înmormântarea tânărului au participat sute de persoane: colegi, profesori, antrenori și prieteni. „Acum luptăm pentru dreptate în numele lui”, spune fratele său.