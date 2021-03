Moderna a început testarea vaccinului anti-COVID la copii

Hepta Vaccin Moderna Vaccin Moderna

Moderna a început faza de testare a vaccinului anti-COVID la copii, în America de Nord, a anunțat compania farmaceutică, potrivit CNN.

Testarea va fi făcută în două etape. În prima etapă se testează diferite doze ale serului, copiii vor primi două variante cu rapel de 28 sau 25 de zile, calculate în funcție de dozaj. În funcție de rezultatele primei etape, se va decide ce variantă de dozaj se va utiliza în partea a doua a studiului. După a doua doză de vaccin, copiii vor fi monitorizați timp de un an.

De asemenea, în partea a doua a testului, unii copii vor primi placebo.

„Acest studiu pediatric ne va ajuta să determinăm siguranța vaccinului și nivelul imunologic la care se poate ajunge pentru această grupă de vârstă”, a spus CEO-ul Moderna Stéphane Bancel într-un comunicat de presă.

Studiul se realizează în colaborare cu mai multe instituții guvernamentale: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health și Biomedical Advanced Research and Development Authority de la US Department of Health and Human Services.

Au fost înscriși pentru testare 6.750 de copii cu vârste curpinse între 6 luni și 11 ani, în Canada și SUA.

Teste pentru vaccinul pentru copii sunt efectuate și de Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson.