NATO lansează operațiunea „Eastern Sentry” după incursiunea dronelor rusești în Polonia

NATO a anunțat lansarea operațiunii „Eastern Sentry”, o inițiativă menită să consolideze apărarea flancului estic al alianței, în urma unei incursiuni a dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat vineri că operațiunea va începe în următoarele zile și va include contribuții din partea Danemarcei, Franței, Marii Britanii, Germaniei și altor state membre.

„Eastern Sentry va adăuga flexibilitate și forță poziției noastre de apărare și transmite clar că, în calitate de alianță defensivă, suntem mereu pregătiți să ne apărăm,” a subliniat Rutte.

Rutte a calificat incursiunea de miercuri drept „periculoasă și inacceptabilă”, adăugând că incidentele de acest tip nu sunt izolate și se repetă tot mai des în zona de est a NATO.

Forțe aeriene și navale mobilizate

Generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate în Europa, a explicat că operațiunea va include sisteme integrate de apărare aeriană și terestră, schimb intensificat de informații și desfășurarea de aeronave de luptă.

Printre echipamentele alocate misiunii se numără:

două avioane F-16 și o fregată antiaeriană din Danemarca,

patru Eurofighter din Germania.

„Deși atenția noastră imediată se concentrează pe Polonia, situația depășește granițele unei singure țări. Ceea ce afectează un aliat, ne afectează pe toți,” a afirmat Grynkewich.

Operațiunea va acoperi întreg flancul estic al NATO, „din nordul îndepărtat până la Marea Neagră și Mediterană”, iar dispozitivele de apărare vor fi ajustate constant pentru a răspunde amenințărilor emergente.

Reacția Poloniei: „Nu a fost o greșeală”

Premierul polonez Donald Tusk a numit atacul cu drone asupra țării sale „un act ostil”, contrazicându-l pe președintele SUA, Donald Trump, care sugerase că incidentul ar fi putut fi accidental.

„Ne-am dori să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta,” a scris Tusk pe rețelele sociale.

Potrivit oficialilor polonezi, Rusia ar fi lansat până la 21 de drone spre Polonia, multe dintre ele intrând dinspre Belarus. Resturile descoperite acoperă o zonă de sute de kilometri pătrați.

Statele Unite, alături de alte zeci de guverne, au condamnat incidentul la ONU, considerându-l o provocare gravă și o încălcare a eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit CNN.

Rusia respinge acuzațiile

Reprezentantul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzya, a respins acuzațiile, susținând că dronele folosite nu ar fi avut raza de acțiune necesară pentru a ajunge pe teritoriul polonez.

Cu toate acestea, NATO continuă analiza incidentului.

„Indiferent dacă acțiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, spațiul aerian NATO a fost încălcat. Trebuie să ne demonstrăm hotărârea și capacitatea de a ne apăra teritoriul – iar Eastern Sentry este exact răspunsul de care avem nevoie,” a punctat Mark Rutte.

Prin lansarea Eastern Sentry, NATO transmite un mesaj ferm Moscovei: orice nouă încălcare a spațiului aerian al alianței va primi un răspuns coordonat și rapid.