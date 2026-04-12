Kremlinul afirmă că nu se așteaptă la o prăbușire a NATO, în ciuda tensiunilor dintre Statele Unite și aliații europeni, și susține că alianța va continua să existe prin componenta sa europeană, informează Baha.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu consideră realist un astfel de scenariu, explicând că structura NATO își va menține funcționarea, chiar dacă apar divergențe între membri.

„Nu cred că este posibil să vorbim despre prăbușirea alianței. Pentru că, într-un fel sau altul, componenta europeană va continua să crească”, a spus Peskov într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin de la Vesti.

În ceea ce privește posibilele discuții de pace cu Ucraina, oficialul rus a precizat că acestea vor fi „complexe, meticuloase și de durată”.

El a adăugat că astfel de negocieri ar putea avea loc doar după ce Rusia va controla întreg teritoriul regiunii Donețk, aflată în dispută.

Referindu-se la președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Peskov a susținut că, în lipsa unei asumări a responsabilității de către Kiev, „operațiunea militară specială va continua după expirarea armistițiului”.

(sursa: Mediafax)