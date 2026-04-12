Negocieri eșuate SUA-Iran în Pakistan. Americanii au părăsit Islamabadul, după 21 de ore de discuții

Discuțiile dintre SUA și Iran din Pakistan s-au încheiat fără un acord, iar negociatorii americani au plecat deja, potrivit The Times of Israel. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că negocierile dintre SUA și Iran au eșuat deoarece iranienii au refuzat să accepte condițiile de a nu dezvolta o armă nucleară.

Vance le-a spus reporterilor din Pakistan că oficialii americani părăsesc negocierile cu Iranul.

Discuțiile tensionate s-au încheiat după 21 de ore, a mai spus Vance, vicepreședintele fiind în legătură permanentă cu președintele american Donald Trump și cu alți membri ai administrației.

„Dar simplul fapt este că trebuie să vedem un angajament afirmativ că nu vor căuta o armă nucleară și nu vor căuta instrumentele care le-ar permite să obțină rapid o armă nucleară. Acesta este obiectivul principal al președintelui Statelor Unite. Și asta am încercat să realizăm prin aceste negocieri”, a declarat JD Vance.

Și iranienii au confirmat că discuțiile de la Islamabad s-au încheiat fără rezultat. Ei au criticat cerințele „excesive” ale SUA. Postul iranian Press TV a transmis că au fost mai multe punctele de dispută, inclusiv strategia nucleară și drepturile de trecere prin Strâmtoarea Ormuz ale Teheranului.

Care ar putea fi mișcarea surpriză a președintelui Trump

Experții cred că blocada ar putea fi asul din mânecă al lui Trump. Strategia a fost deja folosită în Venezuela.

Trump a folosit o blocadă navală pentru a slăbi Venezuela înainte de a declanșa operațiunea de capturare a liderului venezuelean.

Experții cred că o blocadă bine organizată va sufoca economia iraniană deja afectată. În plus, va intensifica presiunea diplomatică asupra Chinei și Indiei, întrerupându-le accesul la una dintre sursele lor cheie de petrol.

Portavionul USS Gerald Ford care a condus blocada venezueleană se află acum în Golful Persic, alături de USS Abraham Lincoln și de alte unități navale importante.

„Ar fi foarte ușor pentru Marina SUA să exercite controlul complet asupra a ceea ce intră și nu intră în strâmtoare acum”, a declarat Rebecca Grant, expertă în securitate națională la Institutul Lexington, pentru Just the News.

Președintele Donald Trump a sugerat că opțiunea privind blocada totaă este pe masă. Duminică, după eșuarea negocierilor din Pakistan, el a publicat articolul de presă pe propria rețea de socializare Truth Social.

(sursa: Mediafax)