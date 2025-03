Repriza a doua de negocieri ruso-americane: americanii vorbesc de pace, rușii - de îngrășăminte 

Steve Witkoff, emisarul special al președintelui Donald Trump, a declarat că se așteaptă ca astăzi să se înregistreze progrese spre încheierea conflictului. „Cred că veți vedea progrese reale în Arabia Saudită luni, în special în ceea ce privește Marea Neagră - o încetare a focului privind navele între cele două țări și, pornind de la aceasta, ne vom îndrepta în mod firesc către o încetare totală a focului, a declarat el, ieri, într-un interviu pentru Fox.

SUA speră să se ajungă la un acord amplu de încetare a focului până la 20 aprilie, au indicat surse citate duminică de Bloomberg.

De cealaltă parte însă, Kremlinul lasă de înțeles că lucrurile nu vor evolua atât de repede. Discuțiile care vizează încheierea conflictului din Ucraina sunt abia „la început” și promit a fi „dificile”, a apreciat duminică purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov. „Este un subiect foarte complex și e mult de lucru”, a spus el.

Peskov a menționat că „principalul subiect de discuție” va fi reluarea acordului privind exportul de cereale via Marea Neagră, care a fost în vigoare între vara din 2022 și din 2023, permițând Ucrainei să-și exporte grânele. Rusia s-a retras după un an, deplângând faptul că Occidentul nu-și respectă angajamentele de a relaxa sancțiunile asupra exporturilor rusești de produse agricole și îngrășăminte. „Negociatorii noștri vor fi gata să discute nuanțe din jurul acestei probleme”, a menționat Peskov, afirmând că Moscova are „numeroase întrebări” pe această temă.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin nu a vorbit, în interviul televizat, despre cererea de încetare totală a focului aprobată de Kiev și susținută de Donald Trump și nu a menționat un acord limitat privind încetarea ostilităților vizând infrastructurile energetice ale celor două părți beligerante, așa cum au convenit președintele rus și omologul său american la începutul acestei săptămâni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut ieri aliaților săi să facă presiuni asupra Moscovei pentru încheierea războiului, la câteva ore după ce noi raiduri rusești au provocat cel puțin trei morți și zece răniți la Kiev

Discuțiile prevăzute pentru luni la Riad între Rusia și SUA vor fi „un pas către o întâlnire față în față” între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, așa cum a fost și recenta convorbire telefonică dintre cei doi lideri, a comentat duminică Kremlinul, potrivit agenției Interfax, preluată de Reuters.