Trump blochează negocierile cu Iranul: Emisarii americani nu mai pleacă în Pakistan

Trump le-a cerut sâmbătă lui Jared Kushner și Steve Witkoff să renunțe la vizita în Pakistan, care mediază discuțiile, iar ulterior le-a spus jurnaliștilor că Iranul „a oferit mult, dar nu suficient”, potrivit Bloomberg.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa nu va intra în „negocieri impuse sub amenințări sau blocadă”.

Deși un armistițiu este în mare parte respectat de la începutul lunii aprilie, ambele state mențin o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce face acest punct-cheie pentru transportul de energie aproape imposibil de traversat. Perturbarea a aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol a fost descrisă de Agenția Internațională pentru Energie drept cel mai mare șoc de aprovizionare din istorie, iar conflictul a dus la revizuirea în scădere a estimărilor de creștere economică globală.

„Prea mult timp pierdut pe drumuri. Nimeni nu știe cine este la conducere, nici măcar ei. De asemenea, noi avem toate cărțile, ei nu au nimic! Dacă vor să discute, tot ce trebuie să facă este să sune!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit sâmbătă cu mediatorii în Pakistan și a părăsit Islamabadul înainte de sosirea planificată a emisarilor americani. El a declarat într-o postare că Iranul „nu a văzut încă dacă SUA sunt cu adevărat serioase în privința diplomației”.

Forțele americane au interceptat sâmbătă, în Marea Arabiei, o navă sancționată, în cadrul blocadei exporturilor energetice ale Iranului, potrivit Comandamentului Central al SUA. În total, 37 de nave au fost redirecționate de la începutul blocadei, potrivit CENTCOM.

