Netanyahu își schimbă strategia privind încetarea focului chiar și după ce Hamas acceptă ultima propunere

Tăcerea reflectă o schimbare fundamentală în abordarea Israelului, care i-a derutat pe mediatori și pe familiile ostaticilor rămași, care l-au acuzat pe Netanyahu că i-a abandonat și sacrificat pe cei dragi, scrie CNN.

După 18 luni în care a acceptat doar acorduri parțiale și etapizate de încetare a focului, Netanyahu cere acum un acord cuprinzător care să asigure eliberarea tuturor ostaticilor și încetarea completă a războiului – în condițiile impuse de Israel. Schimbarea de politică survine în contextul în care premierul accelerează simultan planurile pentru un atac militar masiv asupra orașului Gaza, urmând o strategie duală de negociere și război pentru „înfrângerea Hamas”.

Joi, Netanyahu a declarat că a dat instrucțiuni echipei sale să înceapă imediat negocierile pentru eliberarea tuturor ostaticilor și încheierea războiului din Gaza. Dar a făcut acest lucru fără să menționeze măcar o dată propunerea aflată în prezent pe masa negocierilor, care prevede un armistițiu temporar în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici. Cea mai recentă propunere este similară cu încetarea focului de 60 de zile pe care Netanyahu a acceptat-o luna trecută, doar că termenii sunt mai favorabili Israelului, după ce Hamas a dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește numărul de prizonieri care urmează să fie eliberați și dimensiunea perimetrului de securitate.

În același timp, Netanyahu a insistat să continue planurile pentru un asalt masiv al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) și preluarea controlului asupra orașului Gaza. Israelul atribuie concesii Hamas amenințării ofensivei iminente asupra orașului Gaza, iar oficialii israelieni spun că cred că amenințarea reînnoită a unei presiuni militare puternice va face Hamas mai flexibil în acceptarea condițiilor Israelului pentru a pune capăt războiului.

Israelul susține de mult timp că presiunea militară va forța Hamas să se așeze la masa negocierilor, dar gruparea teroristă, deși epuizată, a sfidat înfrângerea în ciuda a aproape doi ani de lupte.

(sursa: Mediafax)