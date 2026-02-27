Tragedie la Constanța: Asistentă medicală de 23 de ani, moartă la scurt timp după startul turei

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   14:46
Sursa foto: FB Euromaterna/Polițiștii de la Secția 2 Constanța au fost alertați la 8:20 prin apel la 112.

Tragedie la Euromaterna Constanța: Asistentă de 23 de ani moartă brusc la startul turei vineri. Intrată în tură la 8:00, moartă la 8:20. Poliția investighează, autopsie în curs.

Tragedie la Constanța: Asistentă medicală de 23 de ani, decedată brusc la Euromaterna

O asistentă medicală în vârstă de 23 de ani a murit vineri dimineață, 27 februarie 2026, la scurt timp după ce a început tura la clinica privată Euromaterna din Constanța. Femeia a intrat în serviciu la ora 8:00, dar s-a simțit rău imediat după.

Polițiștii de la Secția 2 Constanța au fost alertați la 8:20 prin apel la 112. Ajunși la fața locului, au confirmat decesul tinerei asistente. Cercetările inițiale nu au relevat urme de violență.

„La data de 27 februarie a.c., în jurul orei 8.20, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-ar fi făcut rău și ulterior ar fi decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 23 de ani.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență,” potrivit IPJ Constanța

Trupul a fost transportat la Morga Cimitirului Central pentru autopsie, care va stabili cauza morții. Poliția a deschis un dosar penal pentru clarificarea circumstanțelor.

