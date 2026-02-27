O ciupercă mortală, care „mănâncă” corpul din interior, se extinde rapid la nivel global

O schimbare determinată de climă împinge ciuperca mortală Aspergillus în regiuni considerate anterior prea reci pentru supraviețuire. Cercetătorii avertizează că temperaturile în creștere extind habitatul acestor agenți patogeni cu transmitere aeriană în Europa de Nord și America de Nord, scrie DailyGalaxy.

Migrarea crește expunerea populației și ridică îngrijorări privind infecțiile fungice rezistente la tratament.

Oamenii de știință de la Universitatea din Manchester au cartografiat deplasarea spre nord a speciilor Aspergillus până în 2025. Rezultatele arată că încălzirea globală remodelează habitatele fungice pe mai multe continente.

În scenarii climatice cu emisii ridicate, aria de răspândire a Aspergillus fumigatus ar putea crește cu peste 77% în Europa.

Studiul estimează că alte nouă milioane de europeni ar putea fi expuși sporilor. Scandinavia, Alaska și nordul Rusiei devin noi zone de risc.

Între timp, regiunile tropicale ar putea deveni prea fierbinți pentru anumite specii, forțându-le să migreze către latitudini mai reci.

Cercetătorii au identificat temperatura medie anuală drept principal factor al adecvării habitatului. Datele au fost modelate prin secvențiere ADN din sol și cartografiere geospațială a populației.

Sporii Aspergillus sunt microscopici și pot fi inhalați ușor în plămâni. La persoanele vulnerabile, ciuperca poate provoca aspergiloză invazivă, o infecție cu risc vital. Pacienții cu imunitate compromisă se confruntă cu cel mai mare risc de mortalitate.

O preocupare majoră este rezistența la antifungice. În agricultură, fermierii folosesc fungicide pe bază de azoli pentru a proteja culturile. Aceste substanțe sunt similare din punct de vedere chimic cu medicamentele antifungice utilizate în spitale.

Expunerea la azoli în mediu poate favoriza apariția tulpinilor rezistente înainte de infectarea umană. Această suprapunere complică tratamentul și crește riscul de evoluții severe.

Dincolo de spitale, Aspergillus amenință și securitatea alimentară globală. Ciuperca infectează frecvent porumbul și orezul, producând aflatoxine toxice. În Statele Unite, contaminarea culturilor generează pierderi anuale de până la un miliard de dolari în industria porumbului.

Extinderea ariei fungice se suprapune tot mai mult cu zonele agricole majore. Climele mai calde și fenomenele meteorologice extreme pot accelera această răspândire.

Echipa de cercetare a utilizat modele predictive avansate pentru a estima distribuția viitoare a ciupercii. Au fost combinate date climatice, tipare de utilizare a terenurilor și densitatea populației.

Ratele clinice ale infecțiilor au fost asociate cu densitatea fungică din mediu în mai multe țări analizate. Experții avertizează însă că evenimentele micro-climatice, precum furtunile de praf sau lucrările de construcții, pot declanșa creșteri bruște ale infecțiilor. Aceste focare locale rămân dificil de anticipat.

Cercetătorii subliniază că agenții patogeni fungici sunt mai puțin studiați comparativ cu virusurile. Pe măsură ce schimbările climatice transformă ecosistemele, monitorizarea riscurilor fungice devine tot mai urgentă.

