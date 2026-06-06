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Noapte de foc în Rusia. Un depozit de petrol și un port strategic au fost lovite de drone

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   08:32
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Noapte de foc în Rusia. Un depozit de petrol și un port strategic au fost lovite de drone
Explozii și incendii după un nou val de atacuri cu drone atribuite Ucrainei

Un depozit de petrol din sudul Rusiei și infrastructura portuară din Mariupolul ocupat au fost cuprinse de flăcări după un atac masiv cu drone atribuit Ucrainei.

Un depozit de petrol din regiunea rusă Krasnodar și infrastructura portuară din orașul ucrainean ocupat Mariupol au fost incendiate în urma unui atac masiv cu drone atribuit Ucrainei, potrivit canalelor rusești de Telegram și autorităților locale, preluate de Kiev Independent.

Locuitorii din orașul Ust-Labinsk, din regiunea Krasnodar, au publicat pe rețelele de socializare imagini care ar arăta un incendiu puternic izbucnit la un depozit de petrol, însoțit de un nor uriaș de fum negru observat în primele ore ale dimineții.

În același timp, în Mariupolul ocupat de Rusia, infrastructura portuară ar fi fost lovită și cuprinsă de flăcări.Videoclipurile distribuite online surprind coloane dense de fum ridicându-se deasupra portului, însă natura exactă a țintei nu a fost confirmată.

Până în prezent, amploarea pagubelor produse de atacuri rămâne neclară.

Atacul vine pe fondul unei alerte extinse privind drone ucrainene observate deasupra mai multor regiuni din vestul Rusiei și din teritoriile ucrainene ocupate de Moscova.

Potrivit relatărilor locale, explozii au fost auzite în mai multe zone, inclusiv în orașul Uzlovaya din regiunea Tula, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană ar fi fost activate și în apropierea stațiunii Soci.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 12 drone au fost interceptate în timp ce se apropiau de capitala Rusiei.

Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial informațiile privind atacurile, iar autenticitatea imaginilor și afirmațiilor oficialilor ruși nu a putut fi verificată independent.

În ultimele luni, Ucraina a intensificat utilizarea dronelor produse intern pentru lovirea unor ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei, în special instalații petroliere, infrastructură logistică și obiective legate de industria militară rusă.

 

 

 

(sursa: Mediafax)

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