VIDEO Noi imagini cutremurătoare din Ucraina. Ambulanță lovită de un proiectil

Clipul de câteva secunde postat pe Twitter prezintă ambulanța în flăcări. „Acesta este un act terorist!” - este mesajul care însoțește înregistrarea video.

Incidentul a avut loc la câțiva kilometri de Herson, în sudul Ucrainei.



Ministrul ucrainean al Sănătăţii, Viktor Lyashko, a anunțat sâmbătă că cel puţin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucişi de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia.

„Din păcate, conform datelor operaționale, avem 198 de morți, dintre care 3 copii, 1115 răniți, dintre care 33 copii”, a declarat ministrul Sănătății pe Facebook.

#Kherson suburb, #Russia's army shot down ambulance car, which was transporting severely wounded civilian. The ambulance car burned down, its driver died, and the nurse got injured



This is a terrorist act ❗#StopRussia #StopRussianAggression #StandWithUkraine #Ukraine pic.twitter.com/fr3RJms6Z5