Numărul morților în Gaza depășește 62.000 de la începutul conflictului

Tensiunile au escaladat pe 7 octombrie 2023, când militanți ai grupării palestiniene Hamas au lansat un atac surpriză asupra Israelului, ucigând locuitori din așezările de frontieră și luând ostatici. Ca răspuns, Israelul a inițiat o operațiune militară în Fâșia Gaza pentru a demonta structurile Hamas și a elibera ostaticii.

Pe 8 august, cabinetul politico-militar israelian a aprobat planul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra întregului oraș Gaza și de a extinde operațiunea în enclavă. Armata israeliană urmează să lanseze în curând o operațiune în Gaza, a declarat duminică șeful Statului Major General, Eyal Zamir.

(sursa: Mediafax)