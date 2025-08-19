x close
Numărul morților în Gaza depășește 62.000 de la începutul conflictului

de Redacția Jurnalul    |    19 Aug 2025   •   12:30
Cel puțin 62.004 palestinieni au fost uciși și peste 156.000 răniți în operațiuni militare israeliene în Fâșia Gaza, de la 7 octombrie 2023 până în prezent, potrivit Ministerului Sănătății din enclavă. În ultimele 24 de ore, cel puțin 60 de civili au murit, iar alți 344 au fost răniți.

Tensiunile au escaladat pe 7 octombrie 2023, când militanți ai grupării palestiniene Hamas au lansat un atac surpriză asupra Israelului, ucigând locuitori din așezările de frontieră și luând ostatici. Ca răspuns, Israelul a inițiat o operațiune militară în Fâșia Gaza pentru a demonta structurile Hamas și a elibera ostaticii.

Pe 8 august, cabinetul politico-militar israelian a aprobat planul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a prelua controlul asupra întregului oraș Gaza și de a extinde operațiunea în enclavă. Armata israeliană urmează să lanseze în curând o operațiune în Gaza, a declarat duminică șeful Statului Major General, Eyal Zamir.

(sursa: Mediafax)

