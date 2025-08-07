Un oficial european compară acțiunile Israelului în Gaza cu cele ale unui genocid

Teresa Ribera, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene a condamnat dur situația umanitară din Gaza „Ceea ce vedem este o populație concretă care este vizată, ucisă și condamnată să moară de foame. O populație concretă este izolată, fără case — este distrusă — fără hrană, apă sau medicamente — i se interzice accesul — și este supusă bombardamentelor și împușcăturilor chiar și atunci când încearcă să obțină ajutor umanitar”, adăugând „Dacă nu este genocid, seamănă foarte mult cu definiția folosită pentru a-i exprima sensul”.

Deși poziția exprimată de Ribera nu reflectă în mod oficial poziția Comisiei Europene, ea vine într-un context în care tot mai multe state membre își exprimă nemulțumirea față de deteriorarea situației umanitare din Gaza. State precum Franța și Marea Britanie au început demersuri pentru recunoașterea Palestinei ca stat, în timp ce Germania și Italia se opun sancțiunilor sau suspendării acordurilor cu Israel.

Ribera a susținut intenția de suspendare a Acordului de Asociere UE-Israel, care stă la baza relației economice și comerciale dintre cele două părți, avertizând că lipsa de acțiune concretă nu doar că prelungește suferința palestinienilor, dar și afectează grav credibilitatea morală și politică a Uniunii Europene.

