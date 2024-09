Operațiunea pagerelor din Liban. Sursă israeliană: "Fiecare pager avea propriul program"

Această operaţiune, atribuită Israelului, chiar dacă nu a fost revendicată oficial, a provocat cel puţin 30 de morţi şi mii de răniţi printre membrii grupării teroriste, dar și a persoanelor aflate în apropierea acestora.



"Fiecare pager avea propriul program", a declarat o sursă de securitate canalului de televiziune citat, sub rezerva anonimatului. În acest fel a fost posibil de controlat cine a fost lovit şi cine nu, a spus interlocutorul N12. Această atenţie acordată detaliilor a permis evitarea victimelor civile, precum "vânzătorul de legume dintr-un supermarket" aflat în apropierea exploziilor, conform sursei menţionate.



Amploarea operaţiunii a fost considerabilă: zeci de mii de aparate au fost fabricate special astfel încât să nu ridice probleme în timpul controalelor Hezbollah. Jurnalistul de investigaţii al New York Times şi Yedioth Ahronoth, Ronen Bergman, a dezvăluit că această strategie ar fi fost concepută de o tânără sub 30 de ani care lucrează în serviciile de informaţii în Orientul Mijlociu, transmite postul de televiziune i24News.



Această tânără, potrivit N12, a luat decizia de a crea o uzină pentru fabricarea aparatelor de la zero - "deci nu va fi un dispozitiv pe care trebuie să-l manipulăm, ci un dispozitiv pe care îl vom produce". Informaţie care a fost confirmată de New York Times într-un articol publicat joi.



Aparatele trebuiau să funcţioneze în mod satisfăcător şi nimic nu trebuia să indice posibila prezenţă a materialului exploziv, completează Ronen Bergman. Aspectul şi greutatea pagerelor şi walkie-talki-urilor trebuiau aşadar să rămână neschimbate, iar aparatele trebuiau să poată trece de controalele cu câini special antrenaţi.

Aprovizionarea cu pagere şi walkie-talkie a fost facilitată de faptul că gruparea teroristă nu este capabilă să-şi facă achiziţiile nestingherită de pe piaţă, furnizorii temându-se de sancţiuni din partea SUA. Drept urmare, Hezbollah lucrează în mod regulat cu furnizori intermediari.



Operaţiunea ar fi început sub precedentul guvern condus de premierul Benjamin Netanyahu, fiind supervizată de fostul şef al serviciului de informaţii externe israelian Mossad, Yossi Cohen.



Şeful Statului Major israelian, general-locotenentul Herzi Halevi, a avertizat că ţara sa dispune de "mult mai multe capacităţi" neutilizate încă împotriva grupării şiite libaneze. Afirmaţia a fost coroborată de Eyal Hulata, fost consilier pentru securitate naţională, care a spus: "Există mai multe proiecte ca acesta", conform media citate.

Noile informații survin în contextul în care a fost acuzat de crime de război de Înaltul Comisariat al ONU, care a solicitat o anchetă.