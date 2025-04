Ryan Gosling va fi vedeta unui nou film Star Wars

"Star Wars: Starfighter" va avea loc "la aproximativ cinci ani după evenimentele din Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker" din 2019, a anunţat vineri Lucasfilms, filiala Disney, la un eveniment Star Wars Celebration din Japonia.



Regizat de Shawn Levy ("Deadpool & Wolverine", "Stranger Things"), filmul va fi "o aventură complet nouă, cu personaje noi, într-o perioadă de timp care nu a mai fost explorată până acum pe ecran". Acesta va intra în producţie în toamna anului 2025.



Ryan Gosling, care va interpreta un "personaj complet nou" în universul Star Wars, şi Shawn Levy au avut o apariţie surpriză la evenimentul din Japonia, în faţa fanilor încântaţi.



Filmul va fi lansat la un an după "The Mandalorian & Grogu", un serial din acelaşi univers pe Disney+, cu actorul american de origine chiliană Pedro Pascal, care va fi lansat în 2026.



Alte filme din universul Star Wars sunt dezvoltate de alţi regizori, cum ar fi Taika Waititi, cunoscut pentru "Jojo Rabbit" şi două filme bazate pe eroul Marvel Thor, şi James Mangold, regizorul recentului film biografic Bob Dylan "A Perfect Stranger".

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: AGERPRES