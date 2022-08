Orban a denunţat,în SUA,politicile globaliste şi a cerut apărarea "civilizaţiei occidentale"

Discursul lui Viktor Orban la Conferinţa Conservatoare pentru Acţiune Politică (CPAC), desfăşurată în oraşul american Dallas (Texas), s-a intitulat "Modul în care luptăm", conform agenţiei The Associated Press. La eveniment vor participa inclusiv fostul preşedinte american Donald Trump şi alţi membri ai Partidului Republican.

Viktor Orban şi-a început discursul comparând Ungaria cu statul american Texas, afirmând că ţara sa este "asediată zilnic de progresişti şi liberali". "Eu sunt singurul lider politic antiimigraţie de pe continentul european. Noi am fost primii din Europa care ne-am opus imigraţiei ilegale şi am oprit invazia imigranţilor clandestini. Credem că oprirea migraţiei ilegale este necesară pentru protejarea naţiunii noastre", a declarat Viktor Orban, conform cotidianului The Guardian.

Premierul Ungariei a respins criticile referitoare la poziţiile sale intransigente, declarând că Ungaria "a introdus politici de toleranţă zero faţă de rasism şi antisemitism". "Prin urmare, acuzaţiile la adresa noastră sunt ştiri false, iar cei care le fac sunt în mod categoric idioţi. Sunt parte a corporaţiei industriale de ştiri false", a afirmat Viktor Orban.

Liderul de la Budapesta i-a criticat pe politicienii liberali progresişti din SUA, acuzându-i că au încercat să îi oprească discursul. Orban a pledat pentru unitate între politicienii conservatori din Statele Unite şi cei din Ungaria. "Mă urăsc şi mă defăimează pe mine şi pe ţara mea la fel cum vă defăimează şi pe dumnevoastră şi transformările Americii. Ştim cu toţii cum funcţionează. Liberalii progresişti nu au vrut ca eu să fiu aici, pentru că ştiau ce vă voi spune. Mă aflu aici pentru a vă spune că trebuie să ne unim forţele, întrucât ungurii ştiu cum să învingă inamicii pe câmpul de luptă politic", a subliniat Viktor Orban.

Liderul de la Budapesta a vorbit şi despre efectele războiului Rusiei cu Ucraina, subliniind că Ungaria a primit peste un milion de refugiaţi şi cerând negocieri între Washington şi Moscova. "Din punctul meu de vedere, strategia liderilor globalişti escaladează şi prelungeşte războiul, afectând şansele păcii. Fără negocieri americano-ruse nu va fi niciodată pace în Ucraina. Vor muri şi vor suferi din ce în ce mai mulţi oameni, iar economiile noastre vor ajunge pe marginea prăpastiei", a afirmat Viktor Orban.

Viktor Orban a părut să îl critice pe preşedintele SUA, Joseph Biden, afirmând, fără însă a-i menţiona numele, că Statele Unite au nevoie de "un lider puternic". "Noi ne aflăm în vecinătatea Ucrainei şi avem nevoie de lideri puternici care să negocieze un acord de pace. (...) Avem nevoie de o Americă puternică, având un lider puternic", a declarat Viktor Orban.

"Trebuie să ne luăm înapoi instituţiile de la Washington şi Bruxelles, deoarece aceste capitale vor configura cele două fronturi în lupta care se dă pentru civilizaţia occidentală. Occidentul este într-o luptă cu sine însuşi. Am văzut ce fel de viitor are de oferit clasa de lideri globalişti de la putere. Dar noi avem în minte un alt tip de viitor", a subliniat Viktor Orban.

(sursa: Mediafax)