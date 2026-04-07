Război în Orientul Mijlociu. Explozii pe Insula Kharg, raiduri israeliano-americane asupra unui pod din Qom și trafic feroviar suspendat în Mashhad

Criză fără precedent: Iranul lovit, Libanul bombardat, iar Trump dă un ultimatum exploziv

Tensiunile din Orientul Mijlociu ating un nou nivel critic după o serie de atacuri coordonate în mai multe țări din regiune. Explozii în Iran, lovituri aeriene în Liban și interceptări de rachete în statele din Golf conturează un scenariu extrem de periculos, în timp ce Donald Trump lansează un ultimatum cu termen limită, potrivit BBC.

Explozii pe insula strategică Kharg și amenințări directe

Situația s-a agravat rapid după ce au fost raportate explozii pe Insula Kharg, punct cheie pentru exporturile de petrol ale Iranului. Aproape întreaga producție petrolieră a țării tranzitează această zonă, ceea ce ridică miza economică și strategică la nivel global.

Iranul a raportat marți noi explozii pe Insula Kharg din Golf, de unde pleacă vasta majoritate a exporturilor petroliere ale Iranului, raiduri israeliano-americane asupra unui pod din orașul Qom și suspendarea traficului feroviar în Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran, informează dpa, AFP și EFE.



În acest context, Israelul a anunțat că a efectuat lovituri de amploare asupra infrastructurilor din Iran, relatează AFP.



Agenția de știri Mehr a transmis marți că Insula Kharg este atacată.

În paralel, fostul președinte american Donald Trump a transmis un mesaj dur, afirmând că Iranul ar putea fi „eliminat într-o singură noapte”. Acesta a indicat ziua de marți drept termen limită pentru ca Teheranul să reia negocierile sau să redeschidă Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol.

Iran: civili uciși și zone rezidențiale lovite

În Iran, violențele au făcut deja victime. Cel puțin 18 civili, inclusiv doi copii, au murit într-un atac atribuit Israelului și Statelor Unite în provincia Alborz, potrivit agenției Mehr.

Totodată, Societatea Semilunii Roșii din Iran a confirmat că o zonă rezidențială din Teheran a fost ținta unui raid aerian în cursul dimineții. Într-un alt incident, două persoane au fost ucise după bombardarea unui pod feroviar din orașul Kashan.

Totodată, viceguvernatorul provinciei Qom, Morteza Heydari, a declarat, citat de televiziunea de stat, că raiduri israeliano-americane au lovit marți un pod din apropierea orașului Qom, la sud de Teheran, potrivit AFP.



În ultimatumul său adresat Iranului pentru a ajunge la un acord, stabilit pentru marți, la ora 20:00, ora Washingtonului (00:00 GMT), președintele american Donald Trump a amenințat că va viza, printre altele, poduri iraniene.



'Acum câteva minute, unul dintre podurile (...) din afara orașului Qom, în partea de vest a provinciei, a fost atacat de proiectile inamice americane și sioniste', a declarat viceguvernatorul Morteza Heydari.

Liban și Israel: schimburi de focuri și atacuri în serie

În Liban, atacurile aeriene israeliene au lovit mai multe regiuni, provocând moartea a cel puțin opt persoane, conform agenției naționale de presă.

De cealaltă parte, nordul Israelului a fost vizat de rachete lansate în cursul dimineții. Echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe zone, inclusiv în câmpia Sharon și centrul țării, după ceea ce armata israeliană a descris drept un atac cu muniții cu dispersie.

Irak: atac asupra forțelor kurde

În Kurdistanul irakian, un luptător Peshmerga și soția sa au fost uciși în urma unui atac asupra locuinței lor. Autoritățile locale au confirmat incidentul, subliniind că forțele Peshmerga reprezintă pilonul securității interne din regiune.

Statele din Golf, sub alertă: rachete și drone interceptate

Arabia Saudită a anunțat interceptarea a șapte rachete balistice lansate spre estul țării, resturile acestora căzând în apropierea unor facilități energetice. În același timp, alte 18 drone au fost distruse.

În Bahrain, sistemele de apărare au neutralizat nouă drone în ultimele 24 de ore. Emiratele Arabe Unite au confirmat, la rândul lor, că sunt în plină operațiune de interceptare a amenințărilor aeriene, inclusiv rachete și drone.

Escaladare periculoasă cu impact global

Valul de atacuri simultane și intensificarea retoricii politice indică o escaladare majoră a conflictului în Orientul Mijlociu. Blocarea sau redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar putea avea efecte directe asupra piețelor energetice globale, în timp ce victimele civile continuă să crească.