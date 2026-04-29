Pedeapsa fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, majorată la șapte ani de închisoare

Instanța sud-coreeană a pronunțat miercuri verdictul, transmis în direct, stabilind o pedeapsă mai severă față de cei cinci ani de închisoare dictați anterior, relatează agenția Yonhap.

Curtea a constatat că fostul lider a împiedicat anchetatorii să îl rețină, după ce a instituit pentru scurt timp legea marțială în luna decembrie 2024.

Yoon a mai fost găsit vinovat pentru redactarea și ulterior distrugerea unui decret fals după ridicarea legii marțiale, însă a fost achitat de acuzații.

Procurorii au subliniat că fostul președinte și-a folosit funcția prezidențială pentru a submina ordinea constituțională și pentru a utiliza instituțiile statului în interes propriu.

De asemenea, procuratura a subliniat lipsa de remușcări a fostului președinte, subliniind că nu și-a recunoscut vina și nu a prezentat scuze publice.

În alt dosar, fostul președinte Yoon a fost condamnat la închisoare pe viață după ce a fost găsit vinovat de conducerea unei insurecții după declararea legii marțiale din 3 decembrie 2024.

