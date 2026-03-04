Îngrijirea trandafirilor în martie: 3 pași esențiali pentru a-i menține sănătoși și plini de flori

Cum ajuți trandafirii să înflorească?

1. Tăiere

Dacă a existat vreodată un moment ideal pentru a învăța cum să tăiați trandafirii, acesta este luna martie. Plantele vor începe încet să iasă din repausul vegetativ în această lună, iar o tăiere de întreținere le poate face mult bine. Este, de asemenea, o șansă de a scăpa de orice daune suferite pe parcursul iernii.

Concentrați-vă pe rărirea centrului tufei pentru a permite o circulație bună a aerului, tăind orice tulpini moarte sau încrucișate până la un boboc orientat spre exterior.

Eliminarea creșterii excesive va ține la distanță bolile fungice (merită să îndepărtați frunzele căzute de la baza plantei) și va promova o creștere sănătoasă pe parcursul sezonului următor. Folosește foarfece de grădinărit speciale pentru a tăia vegetația moartă și lemnoasă.

Lasă însă trandafirii târâtori în pace. Aceștia sunt cel mai bine tăiați după ce au terminat de înflorit.

2. Hrană timpurie de primăvară

Ce facem cu trandafirii după ce i-am tăiat în martie?

Este momentul perfect pentru a fertiliza trandafirii iar hrănirea lor acum ar putea face o diferență enormă pentru florile care se formează în lunile următoare.

După ce ați aranjat tulpinile, puțin îngrășământ ajută trandafirii să-și revină și să prospere. Trandafirii încep să consume nutrienți pentru a susține noua creștere, așa că un îngrășământ echilibrat pentru trandafiri sau un îngrășământ organic, cum ar fi gunoiul de grajd compostat, ajută la refacerea a ceea ce a fost folosit peste iarnă.

Îngrășămintele pentru trandafiri ajută la consolidarea imunității plantelor împotriva dăunătorilor și bolilor.

Hrănirea timpurie încurajează lăstarii și mugurii mai sănătoși, oferind plantelor un start puternic pentru sezonul următor.

3. Mulci

Mulcirea este un proces simplu care aduce multe beneficii - suprimarea buruienilor, îmbunătățirea solului și reținerea umidității - și este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteți face pentru trandafiri în martie.

Mulcirea poate fi adăugată odată ce solul se încălzește, ideal după tăiere și hrănire. Țineți-l departe de baza plantei pentru a preveni putrezirea.

Puțină îngrijire în martie poate duce la trandafiri sănătoși și abundenți pe parcursul anului, notează idealhome.co.uk.