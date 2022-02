Peste 50.000 de ucraineni au fugit din țară, a anunțat Agenția Națiunilor Unite pentru refugiați

„Peste 50.000 de refugiați ucraineni au fugit din țara lor în mai puțin de 48 de ore – majoritatea în Polonia și Moldova – și mulți alții se îndreaptă către granițele acesteia”, a spus Grandi într-un tweet. „Mulțumiri din suflet guvernelor și oamenilor din țările care își mențin granițele deschise și primesc refugiați.”

Agenția Națiunilor Unite pentru refugiați a estimat joi că zeci de mii de persoane vor fi strămutate pe măsură ce Rusia invadează Ucraina. Agenția își intensifică operațiunile și capacitatea în Ucraina și în țările vecine, pe măsură ce oamenii încep să fugă.

More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.



Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.