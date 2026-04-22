Peste 90% din țintele Iranului în EAU au fost infrastructură civilă

Ministrul de stat pentru cooperare internațională în Emiratele Arabe Unite, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, a declarat duminică, într-o intervenție la ABC, că peste 90% dintre țintele lovite de Iran pe teritoriul țării au fost infrastructură civilă.

Potrivit Politico, ea a precizat că Emiratele Arabe Unite au fost lovite cu peste 2.800 de rachete și drone în primele 40 de zile ale conflictului.

„Noi ne-am folosit bogăția petrolieră pentru a construi o putere economică. Ei au folosit-o pentru programe nucleare, rachete, drone și rețele proxy”, a afirmat ministrul.



Al Hashimy a susținut că Iranul încearcă să distrugă „modelul de prosperitate și toleranță” al Emiratelor Arabe Unite: „Au vrut să distrugă acest model, dar ne-au subestimat determinarea”.

Deși s-au opus inițial conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie de Statele Unite și Israel, Emiratele Arabe Unite susțin acum o strategie de „presiune maximă” asupra Iranului, pe măsură ce conflictul a escaladat și a crescut riscul extinderii regionale.



Întrebată despre afirmațiile lui Donald Trump privind o posibilă schimbare de regim în Iran, Al Hashimy a spus că nu există dovezi clare în acest sens. „Personalitățile s-au schimbat, dar caracterul Gărzii Revoluționare nu pare să se fi modificat”, a declarat ministrul de stat din Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, oficialul Emiratelor Arabe Unite a avertizat asupra riscurilor pentru populația civilă. Ea a subliniat că acțiunile militare trebuie să vizeze conducerea militară de la Teheran, nu cetățenii. „Nu vrem să rănim poporul iranian. Problema este Garda Revoluționară, care a adoptat o poziție militară împotriva întregii regiuni”, a spus Al Hashimy.

Prima rundă de discuții dintre Statele Unite și Iran nu a dus la niciun acord. Trump a anunțat duminică reluarea negocierilor în Pakistan. Inițial, președintele american a spus că vicepreședintele JD Vance nu va participa la noile discuții cu partea iraniană, însă Casa Albă a revenit ulterior asupra acestei informații.

În paralel, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că „toate opțiunile sunt pe masă”, semnalând că Washingtonul menține presiunea asupra Teheranului. Donald Trump a amenințat de mai multe ori cu distrugerea infrastructurii civile iraniene și chiar cu „eliminarea unei întregi civilizații” dacă Iranul nu acceptă redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

