Legenda „Peștelui apocalipsei”. A fost descoperit pe o plajă din California

Peștele-vâslă (Regalecus russellii) este cel de-al 20-lea astfel de pește care a fost văzut în California, din anul 1901. Această specie trăiește în adâncul oceanelor și rareori poate fi văzut de oameni.

Prezența acestor pești la suprafață a fost asociată de-a lungul timpului cu apariția cutremurelor, potrivit Live Science. La 2 zile după apariția peștelui pe plajă, a avut loc un cutremur în Los Angeles.

Exemplarul găsit acum are o lungime de 3.7 metri, deși specia poate atinge și lungimi de 11 metri. Din anul 1901 până în prezent, au fost găsiți doar 20 de astfel de pești în California.

Regalecus russellii este considerat „peștele apocalipsei” mai ales în folclorul japonez, considerat prezicător al cutremurelor.

„Există această idee, că reprezintă un pește al dezastrului sau un semn rău. Par să prevestească lucruri precum cutremure și tsunamiuri.” spune Zachary Heiple, student doctorand la Scripps Institution of Oceanography, care a ajutat la recuperarea acestui exemplar.

Peștele-vâslă a ajuns pe plaja din apropierea orașului San Diego pe 10 august 2024. Pe 12 august, un cutremur cu magnitudinea 4.4 a fost înregistrat în Los Angeles.

Heiple a amintit de un studiu din anul 2019, publicat în jurnalul Bulletin of the Seismological Society of America. Potrivit cercetării, orice asociere între apariția peștilor-vâslă la suprafața apei și cutremure ar fi pură superstiție.

„Pentru că nu pare să existe vreo corelați. Dar e ceva interesant pentru că arată cum peștii-vâslă și istoria umană au interacționat de-a lungul timpului,”explică Heiple.

A inspirat mai multe povești legate de monștri marini. Aceste viețuitoare trăiesc în adâncurile oceanelor și se hrănesc cu crustacee.

Experții încă nu știu cum a ajuns peștele-vâslă pe plaja din San Diego. A fost găsit într-un recif, între plajele La Jolla Cove și La Jolla Shores. Un grup de cercetători marini se aflau în zonă în ziua respectivă.

