Plaja unde mașinile și rulotele sunt inghițite de ape

Acestea se scufundă în nisip și ulterior sunt înghițite de mare. Un fermier din zonă a salvat numeroase mașini în ultimii 40 de ani.

Plaja Gwynedd a devenit celebră pentru că în fiecare an numeroase mașini sunt înghițite de mare, potrivit Express. Plaja se află în Traeth y Graig Ddu (Nisipurile Stâncii Negre) în nord-vestul Țării Galilor. Este o plajă frumoasă, căutată de turiști pentru înot și sporturi nautice. Acolo se întâmplă frecvent accidente deoarece este unul dintre puținele locuri în care este permis accesul cu mașina pe nisip. Totuși, dunele de nisip înșelătoare se transformă în capcane pentru șoferii de autoturisme și rulote auto. Într-o vară obișnuită, între șase și 10 vehicule sunt prinse în capcanele de pe plaja Gwynedd. Se estimează că până la 30 de mașini și rulote au fost salvate anul trecut.

Accidentele se produc deși există numeroase avertismente pe plajă cu privire la potențialele pericole. De asemenea, vizitatorii care plătesc pentru parcare primesc un pliant care detaliază orele mareelor și sfaturi de siguranță pe plajă.

Mașinile parțial sau complet scufundate sunt recuperate cu ajutorul localnicilor. În ultimii 40 de ani, fermierul Dafydd Davies susține că și-a folosit tractorul pentru a salva numeroase vehicule. Dorința de a ajuta i se trage de la o experiență nefericită. În 1980, în timp ce săpa cu un utilaj o groapă la ferma sa, el a suferit un accident în urma căruia a pierdut un ochi.

El s-a transformat într-un paznic al plajei și și-a pus terenul la dispoziție pentru misiunile elicopterului medical. Totuși, în ultimii ani a apărut o nouă provocare pentru operațiunile de salvare. Este vorba despre numărul tot mai mare de vehicule electrice care înseamnă o sarcină considerabil mai dificilă decât recuperarea mașinilor tradiționale.

„Vehiculele electrice sunt mult mai grele din cauza bateriilor lor. Luați o mașină VE Honda de bază, cântărește 2,2 tone. Nu numai că se afundă mai mult în nisip, dar necesită mai multă putere și tracțiune pentru a le scoate”, a precizat fermierul.

(sursa: Mediafax)