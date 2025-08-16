Playboy își mută sediul global la Miami Beach și deschide un nou club exclusivist

Playboy Inc. a anunțat joi că își mută sediul global din Los Angeles în Miami Beach, marcând o nouă etapă în istoria brandului.

Conform NBC News, noul sediu, amplasat în vârful unui imobil de birouri de lux, va include studiouri dedicate susținerii rețelei tot mai extinse de creatori ai companiei.

Pe lângă relocarea birourilor, Playboy va inaugura și un club în Miami Beach, care va cuprinde un restaurant deschis publicului și o zonă exclusivistă destinată doar membrilor, inspirată de celebra reședință Playboy Mansion din Los Angeles.

„Miami Beach este unul dintre cele mai dinamice și influente orașe cultural din țară, ceea ce îl face locul ideal pentru următorul capitol al Playboy,” a declarat Ben Kohn, CEO-ul companiei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)