Politicienii din cel puțin 51 de țări au folosit retorica anti-LGBTQ+ în timpul alegerilor

Cu toate acestea, în unele țări s-au înregistrat și progrese în ceea ce privește reprezentarea LGBTQ+. Persoane care s-au declarat deschis homosexuale, bisexuale și transgender au candidat la funcții publice în cel puțin 36 de țări, inclusiv pentru prima dată în Botswana, Namibia și România – deși fără succes – potrivit raportului Outright International.

Pe măsură ce vizibilitatea persoanelor LGBTQ+ a crescut în multe țări în ultimul deceniu, a crescut și reacția negativă din partea segmentelor conservatoare ale societății, alimentată în multe cazuri de activiști și politicieni.

„Dacă discutați cu un politician din Peru... sau Ungaria sau Marea Britanie, începeți să observați tendințe comune și vă dați seama că este vorba de un efort global, coordonat și din ce în ce mai bine finanțat de a diminua persoanele LGBTIQ”, a spus Alberto de Belaúnde, director la Outright International, un ONG care promovează drepturile LGBTQ+ la nivel global.

Candidații LGBTQ+ la funcții publice au fost ținta discursurilor de ură online din partea adversarilor electorali și a susținătorilor acestora în El Salvador, Finlanda, Pakistan și SUA.

În campania pentru alegerile parlamentare din fosta republică sovietică Georgia, din octombrie 2024, partidul de guvernământ a afirmat că activiștii LGBTQ+ erau „agenți străini” ai Occidentului, care doreau să corupă „valorile tradiționale” ale țării.

În timpul campaniilor electorale din Ghana, ambele partide principale au declarat că vor proteja „valorile familiei”, acuzându-se reciproc că sunt pro-LGBTQ+.

Înaintea alegerilor europene din iunie 2024, în care partidele de extremă dreapta au obținut câștiguri importante, coaliția Fidesz-KDNP a prim-ministrului ungar Viktor Orbán a afirmat că „elita de la Bruxelles și rețeaua Soros, îngrășate cu banii UE, duc un război ideologic: reeducarea copiilor noștri cu propagandă de gen”.

Citește pe Antena3.ro Ziua care a schimbat lumea. Au trecut 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie

În Germania, partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland s-a declarat împotriva tratării în mod egal a „altor forme de conviețuire decât cea dintre un bărbat și o femeie”.

Raportul Outright International a arătat că creșterea discriminării împotriva minorităților a mers mână în mână cu autoritarismul crescând: „În 2024, ca și în anii precedenți, comunitățile LGBTIQ și alte grupuri marginalizate au fost printre primele victime ale acestor atacuri antidemocratice”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)