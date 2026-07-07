Donald Tusk pune condiții Kievului: Ucraina nu va intra în UE fără rezolvarea disputelor istorice cu Polonia

Relațiile diplomatice dintre cele două țări s-au deteriorat puternic după ce președintele polonez Karol Nawrocki i-a retras lui Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție a Poloniei. Este cea mai gravă criză dintre Varșovia și Kiev de la invazia pe scară largă lansată de Rusia în 2022.

Nawrocki a spus că a luat această decizie după ce Volodimir Zelenski a numit o unitate militară ucraineană după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), o organizație naționalistă din Al Doilea Război Mondial acuzată în Polonia de uciderea a zeci de mii de polonezi.

Premierul Donald Tusk, adversar politic al lui Nawrocki, încearcă să calmeze tensiunile. El a spus că a primit semnale pozitive după întâlnirea de vineri, de la Varșovia, dintre ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, și omologul său polonez, Radoslaw Sikorski.

„Nu cunosc rezultatele întâlnirii, dar am semnale că partea ucraineană caută modalități de a reduce tensiunile”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) este privită de unii ucraineni ca o organizație eroică, pentru lupta dusă împotriva Uniunii Sovietice și a Germaniei naziste. Pentru aceștia, UPA este și un simbol al luptei Ucrainei pentru independență față de Moscova.

UPA a fost însă implicată și în masacrele din Volînia, o serie de crime comise între 1943 și 1945. Varșovia susține că aproximativ 100.000 de polonezi au fost uciși atunci de naționaliști ucraineni.

Tusk a spus că Ucraina trebuie să își asume această parte dureroasă a istoriei pentru a putea avansa spre aderarea la Uniunea Europeană, un proces despre care diplomații spun că va fi complex și de lungă durată.

„Nu există comunitate europeană fără reconciliere și nu există reconciliere fără asumarea unei istorii dureroase”, a spus premierul polonez.

Tusk a mai declarat că va cere delegației poloneze de la viitorul summit NATO să fie „prudentă” în privința promisiunilor de noi ajutoare financiare pentru Ucraina.

(sursa: Mediafax)