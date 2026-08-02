Ungaria în Epoca Ceaușescu? Măsurile extreme luate de Péter Magyar declanșează un scandal uriaș

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat măsuri excepționale în contextul nivelului scăzut al Dunării, care afectează Centrala Nucleară de la Paks, cea care furnizează aproximativ 40% din energia electrică a țării.

Premierul ungar a vorbit despre faptul că, în cazul unei penurii severe de energie, ar trebui limitată aprovizionarea populației.

Declarațiile au determinat-o pe parlamentara Piroska Szalai, de la partidul de opoziție Fidesz, să îl compare pe Peter Magyar cu liderii comuniști Nicolae Ceaușescu și Mátyás Rákosi.

„Péter Magyar a făcut o afirmație despre ultimii 16 ani care, în țara noastră, a mai fost întâlnită doar în perioada regimului Rákosi sau în România lui Ceaușescu”, a declarat Piroska Szalai pentru publicația Magyar Nemzet.

Deși politica industrială socialistă se concentra pe industria grea, introducerea unor restricții care afectau direct populația era considerată un tabu încă de la sfârșitul anilor 1950, subliniază Piroska Szalai.

„În acea perioadă, când rețeaua electrică învechită nu mai făcea față, energia electrică era redirecționată către marile unități industriale, în detrimentul populației. În acea perioadă, întreruperile locale de curent, fără avertisment, erau frecvente, iar puterea aparatelor electrice pe care populația le putea folosi, precum fierele de călcat și încălzitoarele, era, de asemenea, reglementată”, a explicat reprezentanta Fidesz.

Ulterior, lucrurile au stat diferit în perioada Kádár. Ea a subliniat că atunci când era necesară limitarea consumului de energie, măsurile vizau în primul rând industria.

Amintind de iernile din 1979 și 1987, politicianul a spus că, în perioadele de penurie energetică, guvernul ungar obliga fabricile, uzinele din industria grea și întreprinderile de stat să-și reducă producția sau să treacă la ture de noapte. În anumite cazuri, iluminatul public era restricționat.

„Chiar și atunci, se dorea evitarea întunecării apartamentelor, iar această atitudine nu s-a schimbat nici măcar după schimbarea regimului”, a spus Piroska Szalai, adăugând că mențiunile făcute de Péter Magyar sâmbătă au avut loc ultima oară în Ungaria în perioada lui Mátyás Rákosi, până la mijlocul anilor 1950, și mai târziu în România lui Ceaușescu.

Măsurile anunțate de Peter Magyar

Sâmbătă, Peter Magyar a anunțat o serie de măsuri în contextul nivelului scăzut al Dunării, care afectează Centrala Nucleară de la Paks. În situații excepționale, Guvernul de la Budapesta va dispune întreruperi temporare ale alimentării cu energie pentru consumatori punctuali.

În plus, premierul ungar a menționat că limitarea consumului populației va fi luată în calcul ca ultimă variantă, însă a lansat un apel către oameni ca să consume mai puțin în orele de vârf.

În plus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Magyar a anunțat că a fost oprită penultima unitate de producție de energie a Centralei Nucleare Paks.

Conform anunțului postat de premierul maghiar pe Facebook, producția centralei va scădea la doar 240 de megawați, iar duminică va fi oprită complet pentru prima dată în 44 de ani.

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(sursa: Mediafax)