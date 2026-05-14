Premieră în Polonia: prima căsătorie între persoane de același sex, recunoscută oficial la Varșovia

„În această dimineață am eliberat prima copie a certificatului de căsătorie pentru un cuplu de același sex, în conformitate cu hotărârile judecătorești”, a declarat primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, citat de Euronews.

Edilul Varșoviei a precizat că municipalitatea va recunoaște și alte căsătorii între persoanele de același sex înregistrate în alte țări ale UE, chiar și și fără o hotărâre judecătorească.

Demersul Varșoviei vine la doar două zile de când premierul Donald Tusk, a precizat că Guvernul polon va găsi modalități de a pune în aplicare hotărârile cât mai curând posibil.

Adresându-se cuplurilor de același sex, el a cerut scuze public „tuturor celor care, timp de mulți ani, s-au simțit respinși și umiliți”.

Tusk i-a îndemnat pe oficiali „să respecte demnitatea fiecărui individ și să-și amintească că aceste persoane trăiesc în jurul nostru, printre noi, lângă noi, și că merită același respect, demnitate și iubire ca orice altă persoană”.

În noiembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Polonia trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex, oficiate în alte state, deși legislația polonă nu permite aceste căsătorii, precizând că țara a încălcat atunci drepturile fundamentale ale unui cuplu de bărbați căsătoriți la Berlin în 2018.

În luna martie a acestui an, Curtea Administrativă Supremă a Poloniei s-a bazat pe această hotărâre pentru a dispune autorităților să recunoască căsătoria încheiată în Germania între cei doi bărbați polonezi.

Persoanele LGBT luptă de mulți ani în Polonia pentru drepturi egale, unde parteneriatul civil, dar și oficierea căsătoriilor între persoanele de același sex sunt ilegale.

Niciuna dintre hotărâri nu prevede direct că Polonia este obligată să legalizeze căsătoria între persoane de același sex.

(sursa: Mediafax)