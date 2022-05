Premierul australian a faultat un copil

Săptămâna trecută, șeful guvernului de la Canberra a recunoscut că este precum un „buldozer", dar a promis că se va schimba după votul din 21 mai.

Coaliția conservatoare a lui Morrison se află, potrivit sondajelor de opinie, în urma opoziției laburiste înainte de alegerile generale de sâmbătă, deși diferența s-a redus în această săptămână.

„Nimeni nu este în siguranță în fața buldozerului", a scris pe Twitter Jason Clare, politician laburist și purtător de cuvânt al campaniei, după incidentul de ieri.

The PM just accidentally bowled over a kid while playing soccer in Tassie. @9NewsAUS pic.twitter.com/WhUAZHWpr9