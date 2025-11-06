Președinta Mexicului va depune plângere după ce a fost pipăită pe stradă

Imaginile incidentului de marți, realizate cu telefonul mobil, o arată pe Sheinbaum vorbind cu un grup de susținători pe o stradă din apropierea Palatului Național din Mexico City.

În videoclip, un bărbat se apropie de ea din spate și încearcă să o sărute pe gât și să-și pună mâinile pe corpul ei.

Sheinbaum s-a îndepărtat repede, iar un membru al echipei sale a intervenit, dar era vizibil zdruncinată. Individul a fost arestat.

„Părerea mea este că, dacă nu depun o plângere, ce se va întâmpla cu alte femei mexicane? Dacă îi fac asta președintelui, ce se va întâmpla cu toate femeile din țara noastră?”, a declarat Sheinbaum într-o conferință de presă de miercuri.

„Am decis să depun plângere pentru că este ceva ce am trăit ca femeie, dar pe care noi, ca femei, îl trăim în țara noastră”, a spus ea. „Am mai trăit asta înainte, când nu eram președinte, când eram studentă.”

Ea a adăugat că a decis să continue să formuleze acuzații împotriva suspectului, deoarece acesta ar fi hărțuit alte femei din mulțime.

„Trebuie trasă o linie”, a spus ea.

Feminicidul este o problemă uriașă în Mexic, unde se estimează că un procent uimitor de 98% din crimele pe motive de gen rămân nepedepsite.

Sheinbaum a promis că va aborda această problemă în calitate de candidată, dar până acum în administrația sa nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire vizibilă în domeniul criminalității violente.

Incidentul are loc și în contextul discuțiilor despre securitatea prezidențială și siguranța mai largă a politicienilor.

???????? Mexican President Claudia Sheinbaum was sexually assaulted on Tuesday, while interacting with passers-by on the streets of Mexico City. pic.twitter.com/8K2u1XMJyl — FRANCE 24 English (@France24_en) November 5, 2025

(sursa: Mediafax)