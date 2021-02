Președintele Republicii Moldova forțează alegerile anticipate. Propune pentru a doua oară același premier

Hepta

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a propus-o premier pe Natalia Gavriliță. Acest lucru ar putea provoca algeri anticipate, transmite Moldpres.

Totodată, 54 de deputați au trimis președinției o scrisoare în care au propus premier pe Mariana Durleşteanu.

"Astăzi am avut o nouă rundă de consultări cu grupurile parlamentare, conform Constituţiei. Tot astăzi am primit o scrisoare cu o propunere la funcţia de prim-ministru semnată de 54 de deputaţi. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că şi-ar fi exprimat voinţa în mod liber şi aici vorbesc despre persoane supuse răpirii în trecut, care au fost ostatici. De asemenea, în listă se regăsesc persoane care au fost implicate în furtul miliardului şi deputaţi care au schimbat mai multe partide politice. În aceste condiţii am decis înaintarea din nou a candidaturii Nataliei Gavriliţă.I-am solicitat Nataliei Gavriliţă să pregătească echipa guvernamentală şi să se prezinte în Parlament", şi-a explicat Maia Sandu decizia.



Preşedintele grupului parlamentar al Partidului Socialiştilor (PSRM), Corneliu Furculiţă, a anunţat crearea unei majorităţi parlamentare pentru susţinerea candidatului propus de socialişti la funcţia de premier, la scurt timp după ce Igor Dodon propusese candidatura Marianei Durleşteanu, fost ministru de finanţe în guvernul Zinaida Grecianîi.

Din majoritatea parlamentară fac parte deputaţi socialişti, membri ai Partidului Şor, şi neafiliaţii care au constituit platforma Pentru Moldova.

Aliaţii mai vechi ai Maiei Sandu, Platforma DA, l-au propus pe Andrei Năstase .



Natalia Gavriliţă şi echipa sa nu au primit votul de încredere al deputaţilor din Parlamentul de la Chişinău, după ce chiar ea a cerut ca noul executiv să nu fie votat, pentru a se putea declanşa alegeri anticipate. Niciun deputat nu a votat pentru învestire, inclusiv din partea formaţiunii PAS, din care doi membri figurau pe lista viitorilor miniştri.



Potrivit Constituţiei, Maia Sandu trebuie să desemneze din nou un candidat la funcţia de premier.



Partidul Socialiştilor va ataca la Curtea Constituţională decretul preşedintei Maia Sandu prin care o propune pe Natalia Gavriliţă la funcţia de premier. Liderii socialişti cer legislativului să nu accepte convocarea şedinţei pentru audierea acesteia.