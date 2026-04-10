Jurnalul.ro Ştiri Externe Președintele SUA își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orbán chiar înaintea alegerilor din Ungaria

Președintele SUA își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orbán chiar înaintea alegerilor din Ungaria

de Redacția Jurnalul    |    10 Apr 2026   •   11:30
Președintele SUA își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orbán chiar înaintea alegerilor din Ungaria
Sursa foto: Donald Trump, un mare admirator al lui Viktor Orban

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reafirmat vineri sprijinul pentru premierul ungar Viktor Orbán înaintea alegerilor parlamentare programate duminică.

Liderul american l-a descris pe Orbán drept „un lider cu adevărat puternic”, cu „un istoric dovedit de rezultate fenomenale”, potrivit unui mesaj pe rețeaua sa Truth Social.

Trump a subliniat politicile premierului maghiar în domenii precum economia, piața muncii, comerțul și controlul imigrației.

„Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, pentru a crește economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea”, a scris Trump, adăugând că relațiile dintre Statele Unite ale Americii și Ungaria „au atins noi culmi”.

Trump a reamintit că l-a susținut pe Orbán și la alegerile din 2022 și a precizat că este „onorat” să își reafirme sprijinul, afirmând că premierul ungar „nu își va dezamăgi niciodată poporul”.

Anterior, și vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat sprijinul pentru liderul ungar, în timpul unei vizite de două zile la Budapesta, încheiată miercuri.

Partidul de guvernământ Fidesz – Hungarian Civic Alliance se confruntă în alegeri cu formațiunea de opoziție Tisza Party.

Formațiunea de opoziție este condusă de Péter Magyar, care beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Viktor Orban donald trump alegeri ungaria
