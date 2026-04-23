Proces cu aproape 500 de inculpați și 47.000 de infracțiuni 

În procesul din El Salvador sunt inculpate 486 de persoane acuzate de comiterea, în perioada 2012 - 2022, a circa 47.000 de fapte penale grave: crimă, răpire, șantaj, trafic de droguri, de arme și de persoane.

Procurorul general susține că are probe convingătoare pentru a obține în instanță pedepse maxime pentru inculpați. Printre aceștia se numără persoane considerate responsabile de „săptămâna morții”, din 2022, când 87 de oameni au fost uciși într-un val de violență care l-a determinat pe președintele salvadorian Nayib Bukele să declanșeze războiul împotriva bandelor. Atunci a fost construită celebra închisoare CECOT - cu prizonieri rași în cap, îmbrăcați sumar și înghesuiți în hale - la care a apelat anul trecut și Donald Trump.

Războiul este în desfășurare și acum. Poliția și armata au dreptul să aresteze fără mandat și să dețină suspecții pe perioade lungi. 70.000 de persoane acuzate de legături cu bandele au fost închise. Rata criminalității a scăzut spectaculos, însă organizațiile pentru apărarea drepturilor omului acuză autoritățile pentru arestări fără motiv, condițiile dure de detenție și încălcarea drepturilor civile.

Gruparea MS-13 a fost înființată în anii ’80, la Los Angeles, de imigranți salvadorieni refugiați din calea războiului civil din țara lor. Inițial, a avut un rol de apărare împotriva altor bande, dar a devenit repede o organizație criminală. După 1990, americanii i-au expulzat pe membrii MS-13, rezultatul fiind răspândirea bandei în Salvador, dar și în Mexic, Guatemala sau Honduras. Unele state o consideră organizație teroristă.