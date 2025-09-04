Proprietarul Pornhub, amendat cu 5 milioane de dolari pentru materiale cu copii

Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA a anunțat miercuri o sancțiune istorică împotriva Aylo, compania care operează Pornhub, acuzată că a indus utilizatorii în eroare pretinzând o politică de „toleranță zero” față de conținutul abuziv, în timp ce găzduia și chiar promova videoclipuri și playlisturi ce includeau materiale cu abuz sexual asupra minorilor.

Pe lângă amenda de 5 milioane de dolari, compania va trebui să implementeze un program complex de conformitate, care să includă verificarea vârstei și consimțământului persoanelor din videoclipuri, utilizarea tehnologiilor de detectare a conținutului ilegal, eliminarea materialelor neverificabile și audituri externe obligatorii timp de 10 ani.

Conform NBC News, regulile impuse vizează și protecția datelor, după ce autoritățile au descoperit că Aylo a gestionat greșit documente de identitate și numere de securitate socială.

„Operatorii Pornhub au închis ochii la proliferarea materialelor ce prezentau abuzuri sexuale asupra copiilor pentru a profita de această exploatare,” a declarat Christopher Mufarrige, director al Biroului pentru Protecția Consumatorului.

Plângerea comună a FTC și a procurorului general din Utah detaliază modul în care site-ul a eșuat să respecte promisiunile de a bloca utilizatorii care încărcau astfel de conținut și de a verifica materialele publicate.

(sursa: Mediafax)