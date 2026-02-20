Un pui de maimuţă abandonat de mamă şi-a găsit alinarea într-o jucărie de pluş

Mama lui Punch, locatară a grădinii zoologice Ichikawa, l-a abandonat după naştere, în urmă cu şapte luni. Unul dintre vizitatori a văzut situaţia şi a anunţat supraveghetorii, care au intervenit prompt.



Puii de macac japonez stau de obicei agăţaţi de mamele lor ca să-şi întărească muşchii şi ca să se simtă în siguranţă, aşa că Punch avea nevoie de o intervenţie rapidă, a spus îngrijitorul Kosuke Shikano. Îngrijitorii au experimentat cu diverşi înlocuitori, printre care role de prosoape şi alte animale de pluş înainte să rămână la un urangutan portocaliu de pluş, comercializat de brandul suedez de mobilă IKEA.



''E o jucărie de pluş cu o blană relativ lungă şi poate fi apucat cu uşurinţă'', a spus Shikano. ''Ne-am gândit că asemănarea sa cu o maimuţă l-ar putea ajuta pe Punch să se integreze mai târziu printre semenii săi şi de aceea am ales-o''.



Punch este văzut foarte rar fără jucăria lui de pluş, pe care o târăşte peste tot chiar dacă e mai mare decât el, încântând fanii veniţi în număr mare la grădina zoologică după viralizarea clipurile cu cei doi.



''Când l-am văzut pe Punch pe reţelele de socializare, abandonat de părinţi, dar luptând în continuare, m-a emoţionat profund'', a spus Miyu Igarashi, o asistentă medicală de 26 de ani. ''Azi m-am întâlnit cu un prieten şi i-am sugerat să venim împreună ca să-l vedem pe Punch''.



Shikano crede că mama lui Punch l-a abandonat din cauza căldurii extreme din luna iulie, atunci când puiul a venit pe lume.



Punch a avut mai multe conflicte cu alte maimuţe, dar potrivit îngrijitorilor, acest lucru face parte din procesul de învăţare, iar acum puiul se integrează treptat în rândul semenilor lui.



''Cred că va veni şi ziua când nu va mai avea nevoie de animalul de pluş'', a spus Shikano.

