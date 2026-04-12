Vladimir Putin vrea să pună capăt conflictului dintre SUA și Iran

„Președintele Iranului a oferit o evaluare a negocierilor irano-americane care au avut loc pe 11 aprilie la Islamabad și și-a exprimat aprecierea pentru poziția principială a Rusiei, inclusiv în forurile internaționale, care vizează dezescaladarea situației. Masoud Pezeshkian a mulțumit, de asemenea, Rusiei pentru asistența umanitară acordată poporului iranian”, a precizat Kremlinul într-un comunicat, notează Baha.

În plus, Putin i-a spus omologului său iranian că Moscova va continua contactele cu partenerii săi din Orientul Mijlociu, în efortul de a facilita diplomația și de a contribui la realizarea unei păci „juste și durabile” în regiune.

Ambele țări și-au reafirmat angajamentul față de dezvoltarea și consolidarea relațiilor bilaterale.

În alta ordine de idei, Kremlinul a afirmat recent că nu se așteaptă la o prăbușire a NATO, în ciuda tensiunilor dintre Statele Unite și aliații europeni, și susține că alianța va continua să existe prin componenta sa europeană.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu consideră realist un astfel de scenariu, explicând că structura NATO își va menține funcționarea, chiar dacă apar divergențe între membri.

„Nu cred că este posibil să vorbim despre prăbușirea alianței. Pentru că, într-un fel sau altul, componenta europeană va continua să crească”, a spus Peskov într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin de la Vesti.

