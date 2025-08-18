Putin, de acord ca SUA și Europa să ofere Ucrainei garanții de securitate similare NATO

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, care a participat vineri la discuțiile de la o bază militară din Alaska, a declarat că „a fost prima dată când am auzit rușii să fie de acord cu acest lucru” și a calificat acest lucru drept „o schimbare radicală”, potrivit AP.

„Am reușit să obținem următoarea concesie: că Statele Unite ar putea oferi o protecție similară articolului 5, care este unul dintre motivele reale pentru care Ucraina dorește să adere la NATO”, a declarat Witkoff pentru emisiunea „State of the Union” a CNN.

Witkoff a oferit puține detalii despre modul în care ar funcționa un astfel de acord. Dar pare a fi o schimbare majoră pentru Putin și ar putea servi ca o soluție pentru obiecția sa profundă față de potențiala aderare a Ucrainei la NATO, un pas pe care Kievul îl urmărește de mult timp.

Se preconiza că acesta va fi un subiect cheie luni, când președintele ucrainean Volodimir Zelenski și principalii lideri europeni se vor întâlni cu Trump la Casa Albă pentru a discuta despre încheierea conflictului care durează de trei ani și jumătate.

„PROGRESE MARI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RUSIA”, a declarat Trump duminică pe rețelele de socializare. „RĂMÂNEȚI PE FRECVENȚĂ!”

Duminică seara, însă, Trump părea să pună responsabilitatea pe Zelenski de a accepta concesii.

„Președintele Ucrainei Zelenski poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă dorește, sau poate continua să lupte”, a scris el. „Amintiți-vă cum a început totul. Nu se poate reveni la situația de dinainte ca Obama să cedeze Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!) și NU SE POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”

(sursa: Mediafax)