Președintele rus Vladimir Putin afirmă că Rusia este pregătită să preia controlul asupra regiunilor Donbas și Novorosia prin acțiuni militare sau prin retragerea trupelor ucrainene, susținând că Moscova a oferit Kievului o șansă de a evita conflictul, dar aceasta a fost respinsă.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în fragmente din interviul său acordat publicației India Today, care va fi difuzat joi, că țara sa va prelua controlul asupra regiunilor Donbas și Novorosia fie prin mijloace militare, fie prin alte metode, scrie Baha.

„Totul se reduce la asta. Fie vom elibera aceste teritorii prin forța armelor, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta să lupte acolo”, a subliniat Putin.

Mai mult, liderul rus a dezvăluit că Moscova a oferit Kievului oportunitatea de a se retrage din Donbas și de a preveni confruntarea militară, dar autoritățile ucrainene au ales să intre în conflict. „Le-am spus imediat Ucrainei, trupelor ucrainene: poporul nu vrea să trăiască cu voi. Au ieșit la referendum și au votat pentru independență. Retrageți-vă trupele și nu va exista nicio acțiune militară. Nu, preferă să lupte. Ei bine, acum s-au săturat”, a subliniat Putin.

Novorossia”, sau „Noua Rusie” este un proiect expansionist rusesc care include mai multe regiuni ucrainene, inclusiv Odesa, care are graniță comună cu România, transmite TASS, agenția oficială de știri a Rusiei.

Novorossia se referă la o mișcare geopolitică pro-rusă care are ca scop separarea sud-estului Ucrainei de restul țării. Conceptul a câștigat o atenție semnificativă în 2014, în mare parte din cauza declarațiilor de la acea vreme ale lui Putin cu privire la legăturile istorice ale regiunii cu Rusia, făcute la scurtă vreme după anexarea ilegală a Crimeei.

În acest context, grupurile separatiste pro-ruse, în special Republica Populară Donețk (DPR) și Republica Populară Lugansk (LPR), au încercat să formeze o confederație cunoscută sub numele de Novorossia, cu sprijinul Rusiei, explică EBSCO, potrivit G4media.

Regiunile ucrainene definite de Kremlin drept parte a acestui teritoriu includ, pe lângă regiunile Lugansk și Donețk, regiunile Zoporojie, Herson, Harkiv, Dnipropetrovsk, Mikolaiv și Odesa, care are graniță comună cu România, arată Institutul pentru Studiul Războiului din SUA.

„În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în urma războaielor cu Imperiul Otoman, Rusia a încorporat Crimeea și teritoriile regiunii Mării Negre, care au devenit cunoscute sub numele de Novorossiya. Acestea erau populate de oameni din toate provinciile rusești. După împărțirea Uniunii Polono-Lituaniene, Imperiul Rus a recâștigat teritoriile vestice ale Rusiei Vechi, cu excepția Galiției și Transcarpatiei, care au devenit parte a Imperiului Austriac – și mai târziu Austro-Ungar”, scria Putin în 2021, despre unitatea istorică a rușilor și ucrainenilor.

(sursa: Mediafax)