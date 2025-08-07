Putin: Emiratele Arabe Unite, posibil loc pentru întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că Emiratele Arabe Unite ar putea fi locul în care se va desfășura o întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Declarația a fost făcută joi, în contextul în care Moscova caută o eventuală relansare a dialogului cu Washingtonul, în special în privința conflictului din Ucraina.

Putin nu a oferit o dată exactă pentru această întâlnire și nu a confirmat că discuțiile sunt oficial stabilite, însă a precizat că Emiratele Arabe oferă „un cadru neutru și prietenos” pentru un asemenea summit.

Surse diplomatice apropiate Kremlinului sugerează că o posibilă întâlnire ar putea avea ca temă principală găsirea unei soluții diplomatice pentru războiul din Ucraina.

(sursa: Mediafax)